Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - антимоскитная лампа, ночник Baseus Cute, графический планшет и многое другое
Игровая клавиатура
Проводная игровая клавиатура получила оригинальный дизайн в ретро-стиле. Клавиши круглые, при нажатии слышен четкий механический звук. Подсветка имеет несколько режимов свечения, хорошо видна днем и не слепит ночью. Предусмотрено 10 функциональных клавиш. Габариты: 480x185x24 мм. Клавиатура подойдет как для игры, так и для работы.
Цена: US $7.06 - 18.26
Графический планшет
Удобный графический планшет, который идеально подойдет для заметок и рисования в цифровом формате для разных возрастов. Отлично сочетает в себе функции блокнота для заметок, альбома для рисования и небольшую школьную доску. Имеет компактные габариты и хорошее качество.
Цена: US $12.95
Беспроводные наушники Baseus
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Новая модель беспроводных наушников от Baseus снабжена модулем Bluetooth 5.0. Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушной раковине. При длительном ношении не вызывают дискомфорт. Автономность составляет 5 часов, если подзаряжать в кейсе, время работы увеличится до 25 часов. Время зарядки 1,5 часа. Наушники совместимы со всеми Bluetooth устройствами.
Цена: US $14.46
Органайзер для кабеля
Оригинальный органайзер от Baseus черного цвета предназначен для фиксации различных проводов. Очень простой и удобный в использовании. Его можно использовать как на рабочем месте, так и в салоне автомобиля.
Цена: US $4.36
Ночник Baseus Cute
Утешить ребенка, который боится темноты, вам поможет оригинальный светильник от Baseus. Ночник получил очень милый дизайн и оригинальную форму. Его можно поставить у кровати. Оснащен аккумулятором и стандартным выходом USB. Емкости аккумулятора вполне достаточно для восьми часов работы. Имеет три режима свечения.
Цена: US $14.85
Увлажнитель воздуха BASEUS
Полезное устройство с компактными габаритами обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятного микроклимата в доме. Устройство простое в эксплуатации. Его удобно собирать и разбирать.
Цена: US $13.35
Антимоскитная лампа
Справиться с надоедливыми насекомыми этим летом вам поможет данный прибор. Насекомых привлекает свет, они подлетают, и их поражает разряд тока. Прибор смертельный для насекомых, но полностью безопасный для человека и животных.
Цена: US $35.70
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