Популярная модель игровой клавиатуры в ретро-стиле. Ее габариты 455x135x25 мм. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. В комплекте поставки идут запасные колпачки квадратной формы. При нажатии на клавиши слышен четкий механический звук, что очень важно во время игрового процесса. Подсветка качественная, хорошо видна днем и не слепит ночью.

Цена: US $19.88

Портативный вентилятор от Baseus со складной конструкцией и двухступенчатой регулировкой скорости. Емкость встроенного аккумулятора 2 000 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 13 часов. Вес: 134 г.

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Цена: US $11.14

Беспроводные наушники нового поколения. Подключаются к одному смартфону или по отдельности к двум Bluetooth устройствам. Надежно держатся в ушах и при продолжительном ношении не вызывают дискомфорт. Звук чистый и четкий с хорошим запасом громкости. Автономность работы 5 часов. Заряжаются от 0 до 100 процентов всего за 1,5 часа.

Цена: US $22.99

Интересное устройство будет полезно при поиске смартфона, ключей, кошелька и других предметов, к которым он будет прикреплён. Имеет компактные габариты. В комплекте идет петля для крепления. В приложении будет показано последнее местонахождение трекера на карте, перед обрывом связи по Bluetooth.

Цена: US $8.35 - 11.13

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Диспенсер для жидкой пены получил современный дизайн. Объем емкости для мыла 300 мл. Габариты: 210x93x93 мм. Чувствительность датчика составляет 4 см. Стоит вам только поднести руки к устройству, и он автоматически выдаст вам порцию пены.

Цена: US $20.98 - 21.90

Интересная игрушка-антистресс размером 10 см. Такая игрушка поможет избавиться от стресса и поднять настроение. При нажатии на курицу, из нее вылезает яйцо. Ее можно использовать как брелок с ключами.

Цена: US $0.95 - 1.35

Компактное зарядное устройство с тонким корпусом. Выходная мощность заряда составляет 15 Вт. Для эффективной зарядки гаджетов расстояние между смартфоном и корпусом не должно составлять 6 мм. Для питания устройство использует разъем USB.

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Цена: US $11.15 - 15.93









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