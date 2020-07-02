Интересный и качественный Hi-Fi плеер, который получил не только ультрастильный дизайн, но и отличный функционал. Дисплей с диагональю 3,4 дюйма, легкий тонкий корпус, великолепное качество звука и множество настроек на все случаи жизни не оставят равнодушными никого.

Объем встроенной памяти 16 Гб. Слот памяти поддерживает SDHC/XC MicroSD объемом до 400 ГБ. Передача данных по Bluetooth и Wi-Fi. Емкость аккумулятора 2500 мАч.

Цена: US $242.19 - 258.39

Портативный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Благодаря компактным габаритам он с легкостью поместится в карман или небольшую женскую сумку. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. На небольшом дисплее отображается процент оставшегося заряда. Устройство имеет несколько вариаций расцветки корпуса.

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Цена: US $7.99 - 8.39

Бюджетная модель смарт часов с круглым 1,3-дюйовым экраном может стать настоящей находкой для вас. Часы имеют водонепроницаемый корпус, в них можно погружаться на небольшую глубину. Поддерживают популярные функции носимой электроники, например, измеряют пульс, следят за вашей физической активностью и т.д.

Цена: US $28.88

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Проекционный дисплей в авто — лучший выбор для автомобилистов. На нем отображается вся необходимая информация: скорость, обороты, расход и т.д. Настройки можно регулировать. С таким дисплеем вы будете чувствовать себя на дороге более комфортно и уверенно.

Цена: US $45.63 - 46.44

Игровой джойстик позволит вам насладиться процессом игры. Благодаря привычному расположению кнопок ваша интуиция подскажет вам нужные действия. Вы сможете мгновенно начать игру. Джойстик имеет 16 настроек и 8 осей управления.





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Цена: US $7.98 - 12.74

Отличное устройство от компании Xiaomi, которое получило технологию двойного нагрева, между двумя слоями нагревательных элементов проложен спиральный канал, благодаря чему вода нагревается быстро и равномерно. Мощность 2200 W. Объем емкости 2,5 литра. Температура регулируется с помощью нажатий на кнопки. Предусмотрен режим защиты от детей.

Цена: US $62.10 - 64.80

Стильные беспроводные наушники от компании Xiaomi заслужили немалую популярность среди пользователей. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Наушниками удобно пользоваться как в повседневной жизни, так и во время занятий спортом. Звук яркий и насыщенный. Автономность работы 3,5 часа. Если подзаряжать в кейсе, время работы увеличится на 10 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 4.2.



Цена: US $51.99 - 59.89













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