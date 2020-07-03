Портативный аккумулятор емкостью 20 000 мАч, благодаря компактным габаритам он не займет много места в женской сумке или кармане. Есть несколько степеней защиты для безопасной зарядки. Оснащён MicroUSB, USB Type-C портами.

Цена: US $9.99 - 11.49

Еще один компактный повербанк с поддержкой беспроводной и проводной зарядки. Его габариты всего 9,4x6,2x2,5 см. На дисплее отображается процент оставшегося заряда. С помощью данного повербанка вы сможете одновременно зарядить три устройства.

Цена: US $24.99 - 25.49

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Ультратонкий аккумулятор толщиной 1,5 см с небольшим дисплеем, на котором отображается информация об оставшемся заряде аккумулятора в процентах. Емкость 10 000 мАч, этого достаточно для подзарядки нескольких гаджетов. На торце устройства расположены два USB‑порта на выход и один microUSB на вход.

Цена: US $15.99

С помощью данного устройства вы сможете одновременно зарядить три гаджета. Емкость 20 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Оснащен двумя USB-портами и одним Type‑C, а также световыми индикаторами на корпусе.

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Цена: US $29.23 - 34.99

Данная модель повербанка пригодится людям, которые любят кемпинг, путешествия, рыбалку или часто находятся в длительных командировках. Емкость 30 000 мАч. Оснащен индикатором оставшегося заряда, а также есть встроенная солнечная батарея. Повербанк имеет 7 выходов для зарядки различных гаджетов.

Цена: US $21.49

Мощный внешний аккумулятор на 40 000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки до 18 Вт. Оснащен небольшим дисплеем, тремя USB‑разъёма на выход и Type‑C на оба направления, а также microUSB на вход. Одновременно вы сможете подзарядить три гаджета.

Цена: US $37.94 - 41.24

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