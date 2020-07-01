Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - мобильный Wi-Fi-роутер и повербанк, мощные аккумуляторы, тактическая ручка для оружия и другое
Тактическая ручка для оружия
Ручка для оружия имеет прочную конструкцию и оригинальный дизайн. Изготовлена из качественного ABS-пластика. Высота составляет 10 см. Вес: 94 г.
Цена: US $9.02
Xiaomi Wireless Mouse 2
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Стильная и надежная беспроводная мышь от компании Xiaomi с оптическим датчиком 1000 dpi. Работает по беспроводному подключению по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц. Питается от батареек АА. Совместима с широким кругом устройств и подходит для владельцев ноутбуков, ПК, Smart TV.
Цена: US $9.98
Двухсторонний скотч
Двухсторонний скотч – липкая лента, на которую с обеих сторон нанесен клеевой слой. Скотч многоразовый, промыв его под струей воды его можно использовать повторно. На странице продавца вы сможете выбрать моток необходимой длины.
Цена: US $1.36 - 4.24
Уничтожитель-мухобойка от комаров
С помощью данного прибора вы сможете избавиться от летающих насекомых. Внимание насекомых привлекает свет, подлетев ближе они касаются металлической сетки, которая под напряжением. Насекомые погибают мгновенно.
Цена: US $1.22 - 3.05
Мощные аккумуляторы
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Мощные аккумуляторные батареи с продолжительной выносливостью заряда. Каждая батарея имеет емкость 3 000 мАч. Купив один раз вы сэкономите время и деньги. Подзарядив батарею вы сможете использовать ее повторно. На странице продавца представлены комплекты по 4, 8 и 16 штук.
Цена: US $6.88 - 28.74
Наушники QCY T3
Популярная модель беспроводных наушников получила современный дизайн, хорошее качество звука и сенсорное управление. Данная модель может похвастаться автономностью работы (5 часов). Если подзаряжать в кейсе, время работы увеличится до 25 часов. Синхронизируются с телефоном посредством Bluetooth 5.0. Легкие и удобные, подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом.
Цена: US $22.60
Мобильный Wi-Fi-роутер и повербанк
Повербанк на 10 000 мАч с несколькими степенями защиты и поддержкой функции быстрой зарядки. Его можно использовать в качестве WI-FI роутера. Полезное устройство пригодится в путешествиях и деловых поездках. Благодаря небольшим габаритам (102х75х22 мм) не займет много места в вашей сумке. Работает в сетях 4G и 3G.
Цена: US $90.39
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