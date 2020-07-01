Это портативное устройство, с помощью которого вы сможете одновременно заряжать смартфон и прослушивать любимые треки. Скромные габариты позволяют носить его постоянно с собой. Сила тока 1.5 А. благодаря алюминиевому корпусу уменьшается изнашиваемость устройства. На странице продавца представлено 3 модификации разветвителя.

Цена: US $4.59

Универсальный вентилятор с модным и стильным дизайном. Его удобно использовать даже в условиях ограниченного пространства. Имеет компактные габариты, работает практически бесшумно. Емкости аккумулятора вполне достаточно для работы на протяжении трех часов. Заряжается через miniUSB.

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Цена: US $4.39

Беспроводные наушники хорошего качества и достойным звуком. Имеют отличное соотношение цена и качество. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 600 мАч, каждый наушник 50 мАч. Функционал стандартный. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, поддерживают AAC.

Цена: US $21.69

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От ультрафиолетового излучения следует защищать не только кожу, но и глаза. Избыточные УФ-излучения, которые попадают на незащищенную поверхность глаза, могут привести к серьезным заболеванием и нарушении структуры глаза. Представляю вашему вниманию солнцезащитные очки с антибликовыми линзами и степенью защиты UV400. Очки подходят практически всем.

Цена: US $9.89 - 10.99

Сетку на окна на липучках можно установить практически на любые окна: как на пластиковые, так и на деревянные. Для установки на деревянные окна рекомендуется предварительно подготовить окна, при необходимости пройтись наждачной бумагой или скребком. Сетка имеет хорошее качество, не рвется и не горит.





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Цена: US $5.57 - 11.15

Умное освещение в любом месте вашего дома — это так просто! Компания Xiaomi выпустила на рынок небольшой светильник с автоматическим включением и отключением, благодаря встроенному датчику движения. Светильник имеет компактные габариты, его можно установить в любом месте — на лестничном марше, стене, в шкафу и т.д. Питается от батареек АА. Яркость от 0,7 до 3,8 люмена.

Цена: US $9.35 - 39.90

Данная модель сохраняет холод на протяжении 3 часов в условиях жаркой погоды. Если дополнительно использовать охлаждающие пакеты, холод сохраняется в течение 10 часов. Рюкзак вместительный и легкий. Имеет несколько карманов. Объем 20 литров. Материалы прочные, хорошо выдерживают большую нагрузку.





Цена: US $14.85





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