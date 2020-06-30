Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - защитный чехол для авто, наборы гаечных ключей, автовизитка с номером телефона и многое другое
Наборы гаечных ключей
Хороший набор метрических ключей с размером от 8 до 2 мм. Изготовлены из CR-V стали. Имеют прочный захват по профилю гайки. Ключи выделяются своей прочностью и удобством в работе.
Цена: US $2.09 - 20.90
Автовизитка с номером телефона
Полезная вещь, которая стоит сущие копейки. Изготовлена из качественного ABS-пластика. Номер телефона крепится на двухсторонний скотч на торпеду под лобовое стекло. Если вы не хотите оставлять ваш номер телефона, вы сможете нажать на корпус и номер скроется.
Цена: US $1.86
Органайзер для вещей на спинку сидения
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Удобный дорожный органайзер, который крепится на спинку сиденья автомобиля. Может вместить в себя все самое необходимое во время поездки. На странице продавца вы найдете несколько вариантов данной модели и сможете выбрать более подходящий цвет.
Цена: US $7.49 - 10.94
Набор для полировки фар
Хороший набор для полировки фар, который пригодится каждому автомобилисту. С его помощью вы сможете удалить мелкие царапины, замутнения, восстановить внешний вид и качество пропуска света фар и другой оптики автомобиля.
Цена: US $3.97
Защитный чехол для авто
Плотный чехол для авто, который прекрасно защищает от УФ-лучей, грязи и другого мусора, тем самым бережно сохраняет лакокрасочное покрытие автомобиля. Изготовлен из синтетического материала, не гниет и не намокает.
Цена: US $19.31
Часы с логотипом
Небольшие часы, которые с легкостью можно установить на дефлекторы или торпеду автомобиля. На станице продавца представлено несколько вариантов логотипов: Фольксваген, Хонда и т.д.
Цена: US $2.24
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