Представляет собой металлический стержень с фитилем, соприкасаясь с кресалом, даёт искру, которая поджигает бензин. "Вечную спичку" можно использовать в любую погоду.Если вода попала на фильтр, вам достаточно протереть сухой тряпкой и снова можете использовать устройство.

Цена: US $7.67

Бюджетная модель камеры видеонаблюдения от компании Xiaomi. Оборудована датчиком для съемки видео высокой четкости. Автоматическое переключение на дневной и ночной режим. Оснащена динамиком и микрофоном для двухсторонней связи, в также слотом для сим карты на 32 Гб. Угол обзора составляет 110 градусов. Управляется дистанционно с помощью фирменного приложения.

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Цена: US $12.49 - 26.99

Удобный и компактный, экономично потребляющий электроэнергию ручной отпариватель, который можно взять с собой в любую поездку или командировку. Отпариватель бережно отгладит любую одежду и избавит ее от неприятных запахов. Питается от сети 220 В.

Цена: US $18.64 - 26.63

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Оформить предзаказ на новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 вы сможете на странице данного продавца. Новинка получила обновлённый дисплей, NFC-модуль, магнитную зарядку и множество новых функций, которые порадуют любителей активного образа жизни.

Цена: US $28.99 - 46.01

Компактная и практичная модель, с помощью которой вы сможете приготовить ароматные блины, пиццу, горячие бутерброды и т.д. Сковорода имеет антипригарное покрытие, длинную рукоятку эргономичной формы, небольшой вес и отличное качество.

Цена: US $32.11 - 32.41

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Электрическая зубная щетка нового поколения и интегрированным цветным дисплеем. Щетка будет отслеживать правильность ваших движений во время чистки зубов, помогать и определять правильность чистки тех и иных областей ротовой полости.

Цена: US $64.99

Данная модель идеально подойдет для людей, которые любят кемпинг, пикник и рыбалку. Он качественно освещает пространство в любом направлении. Фонарь водонепроницаемый и имеет высокую мощность. Его яркость достигает 500 люмен. Дальность свечения 30 метров. Предусмотрено 9 режимов свечения для удобного пользования.





Цена: US $19.24







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