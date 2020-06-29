Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - повербанк 10 000 мАч, защита от изгибов кабеля, наушники Tomkas и многое другое
Ретро клавиатура с подсветкой
Игровая клавиатура в ретро стиле. Габариты: 455x135x25 мм. Клавиши круглые, при нажатии слышен четкий механический звук. Подсветка качественная: хорошо видна днем и не слепит ночью. Подключается через USB. Весит 825 г.
Цена: US $21.83
Ароматизатор в автомобиль
Свежий и легкий аромат освежит воздух в салоне автомобиля. Крепление на диффузор посредством зажима. Имеет оригинальный вид. Ароматическая композиция стойкостью до 3 месяцев.
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Цена: US $13.31
Защита от изгибов
Продлить жизнь ваших кабелей вам поможет данная находка. Спираль изготовлена из высококачественного силиконового материала. Протектор надежно фиксирует кабель возле разъема и не дает ему перегибаться.
Цена: US $0.15 - 0.27
Наушники Tomkas
Беспроводные наушники с хорошим качеством звука и приемлемой ценой. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Наушники могут похвастаться своей автономностью, которая составляет 5 часов от одного заряда. Наушники плотно сидят в ушной раковине. Управление сенсорное. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 800 мАч.
Повербанк 10 000 мАч
Повербанк с устрасовременным дизайном и восьмью степенями защиты для более безопасной зарядки ваших гаджетов. Ёмкость 10 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для одновременной зарядки нескольких гаджетов предусмотрено два USB порта.
Цена: US $15.18 - 23.48
Игровая поверхность
Большая игровая поверхность, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Поверхность коврика устойчива к истиранию. Все швы прошиты аккуратно. Есть два варианта игровой поверхности - с RGB и без нее.
рекламаЦена: US $2.72 - 19.45
Цифровой уровень с небольшим дисплеем
Цифровой магнитный уровень позволяет выполнять монтажные и строительные работы с высочайшей точностью. Оснащен традиционным жидкостным уровнем (вертикальным и горизонтальным). Питается от батареек. Автономность работы составляет 2000 часов.
Цена: US $17.13 - 20.05
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