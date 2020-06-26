Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - умный ночник Yeelight, мини повербанк, левитирующий бонсай и многое другое
Мини повербанк
Тонкий, быстрый и компактный повербанк со встроенным фонариком и легким ультратонким дизайном. Габариты: 100x74x23.5 мм. Емкость 12 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой зарядки. На небольшом дисплее отображается процент оставшегося заряда. Вес: 195 г.
Цена: US $6.38
Коврик для рабочего стола
Огромный коврик для рабочего стола, на котором вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и множество других предметов. Выполнен из специально устойчивой к истиранию ткани. Благодаря прорезиненной нижней части исключается скольжение коврика по поверхности, а прошитые края гарантируют высокую износостойкость. На странице продавца представлены 2 модели коврика - с RGB и без нее.
рекламаЦена: US $3.32 - 24.82
Умный ночник Yeelight
Умный ночник получил современный дизайн. Ночник оснащен тремя сенсорами, поддерживает функцию автоматического включения/отключения. Вилка европейская. Имеет мягкое свечение 2700К.
Цена: US $4.99 - 5.99
Защитный кейс для SSD
Ударопрочный защитный кейс для SSD, повербанка и т.д. Состоит из двух жестких половинок, соединёнными молнией. Внутри кейс мягкий и приятный на ощупь. Сейчас на него действует хорошая скидка.
Винтажные ретро-лампочки Эдисона
Оригинальные винтажные лампочки, которые помогут создать уютную атмосферу в вашем доме. Номинальная мощность составляет 40Вт. Цоколь лампы: E27. Лампы не подойдут для полноценного освещения, но для украшения интерьера это один из лучших вариантов.
Цена: US $0.92 - 2.76
Левитирующий бонсай
Удивительное левитируещее растение, которое парит в воздухе и вращается, получая достаточно солнечного света для полноценного развития. Смотрится очень эффектно и точно не останется без внимания ваших гостей.
рекламаЦена: US $56.07
Mi Mouse Wireless
Беспроводная компьютерная мышь от компании Xiaomi. Легкая, удобная, имеет минималистичный дизайн и отличный функционал. Совместима с широким кругом различных устройств. Оснащена высокоточным сенсором 1200dpi. Благодаря компактным размеру и весу мышка удобна при транспортировке и в использовании.
Цена: US $10.12
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