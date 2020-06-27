Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - карманная консоль для смартфона, магнитола на Android в авто, зажигалка с ретро-дизайном и другое
Зажигалка с ретро-дизайном
Кремниевая фитильная зажигалка с изысканным ретро-дизайном. Работает на бензине. Имеет высокое качество обработки деталей. Габариты: 15x25x63 мм.
Цена: US $2.48
Надувной ламзак
рекламаУдобный надувной ламзак состоит из двух секций, которые надуваются поочередно. Надувается легко. Ткань тонкая, но достаточно прочная. Специфического запаха нет. Пользователи отмечают хорошее качество вещи.
Цена: US $14.82
Карманная консоль для смартфона
Карманная консоль позволит вам получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Имеет компактные габариты, благодаря этому вы сможете постоянно носить ее с собой. Совместима с ОС Android, Windows и IOS.
Цена: US $20.43
Игровая клавиатура
Цена: US $8.47 - 11.99
Ручной пылесос Proscenic P9
Интересная модель ручного пылесоса с подсветкой с хорошей мощностью. Конструкция разборная и легко моется. Работает от встроенного аккумулятора. Есть несколько режимов. В комплекте идут дополнительные насадки. Сейчас продается по хорошей скидке.
Цена: US $105.35 - 123.74
Внешний аккумулятор Xiaomi
Ультратонкий внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость 20 000 мАч. На небольшом LED дисплее отображается процент оставшегося заряда. С помощью данного устройства вы сможете одновременно зарядить три гаджета.
рекламаЦена: US $24.99
Магнитола на Android в авто
Специализированный магазин с хорошим выбором качественной электроники. В магазине представлен широкий ассортимент автомагнитол на OC Android с отличным соотношением цена и качество.
Цена: US $134.40
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