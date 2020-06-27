Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - карманная консоль для смартфона, магнитола на Android в авто, зажигалка с ретро-дизайном и другое

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Зажигалка с ретро-дизайном

Кремниевая фитильная зажигалка с изысканным ретро-дизайном. Работает на бензине. Имеет высокое качество обработки деталей. Габариты: 15x25x63 мм.  



Цена: US $2.48

 Надувной ламзак

реклама

Удобный надувной ламзак состоит из двух секций, которые надуваются поочередно. Надувается легко. Ткань тонкая, но достаточно прочная. Специфического запаха нет. Пользователи отмечают хорошее качество вещи. 

Цена: US $14.82

Карманная консоль для смартфона

Карманная консоль позволит вам получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Имеет компактные габариты, благодаря этому вы сможете постоянно носить ее с собой. Совместима с ОС Android, Windows и IOS.

Цена: US $20.43

Игровая клавиатура 

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
Мембранная клавиатура с семью режимами красочной подсветки. Хорошо подойдет как для рабочего процесса, так и для игр. Раскладка на русском и английском языках. Корпус имеет влагозащиту и случайно пролив жидкость вы не будете переживать, что клавиатура поломается. Важный плюс данной модели — это цена.

Цена: US $8.47 - 11.99

Ручной пылесос Proscenic P9

Интересная модель ручного пылесоса с подсветкой с хорошей мощностью. Конструкция разборная и легко моется. Работает от встроенного аккумулятора. Есть несколько режимов. В комплекте идут дополнительные насадки. Сейчас продается по хорошей скидке.  

Цена: US $105.35 - 123.74

Внешний аккумулятор Xiaomi

Ультратонкий внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость 20 000 мАч. На небольшом LED дисплее отображается процент оставшегося заряда. С помощью данного устройства вы сможете одновременно зарядить три гаджета. 

реклама

Цена: US $24.99

Магнитола на Android в авто

Специализированный магазин с хорошим выбором качественной электроники. В магазине представлен широкий ассортимент автомагнитол на OC Android с отличным соотношением цена и качество.  

Цена: US $134.40





    Скидки на максимум 

   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   




Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты подборка aliexpress 2020 гаджеты aliexpress подборка aliexpress алиекспресс aliexpress2020 подборка автогаджетов алиєкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
13
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
14
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
25
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
75
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
55
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 50
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыта новая информация про GTA 6 – Rockstar Games официально восстановила домен для предполагаемой игры
12
Samsung Galaxy S10 рекордно подешевел – цена флагмана в России упала более чем на 30 000 рублей
2
Xiaomi рассказала, когда смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 7 получат стабильную версию MIUI 12 на Android 10
1
Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования к игре Cyberpunk 2077 – геймерам придётся основательно потратиться
129
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
54
9 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 на Android 10
5
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
26
Microsoft убрала ручную остановку обновлений в центре обновления Windows
22
Цена OnePlus 8 в России упала на 23 000 рублей – Snapdragon 865, 90 Гц дисплей до 12 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4300 мАч
+
AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT "Matisse Refresh" - представлены тесты, характеристики и цены
16
Ryzen 5 1600AF спокойно работает в материнской плате на базе AMD B550
27
Стабильная версия MIUI 12 стала доступна для двух дешёвых смартфонов Xiaomi
4
В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
15
Стоимость PlayStation 5 может стартовать с 399 долларов – возможные цены и сроки запуска самой ожидаемой игровой приставки 2020 года
13
Radeon RX 580 на 8GB и 4GB видеопамяти в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 20 актуальных играх от Gecid.com
7
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
14
Cyberpunk 2077: свежий трейлер, геймплей и даже анонс аниме
39
Cyberpunk 2077 новая 4K демонстрация деталей в открытом мире, но пока без трассировки лучей
29
Выбираем оптимальную игровую сборку лета 2020 года на процессорах AMD и Intel под руководством экспертов GECID
31
Официальная российская цена на Xiaomi Redmi Note 8 4/64 снизилась до 9 000 рублей – самое лучшее предложение на рынке
8

Популярные статьи

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
25
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
28
Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie
11
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
30
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
14
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
33
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
13

Сейчас обсуждают

Егор Митрушин
15:58
Гиперпень и gtx 1050ti спокойно потянет, потому что такая сборка мощнее ps4
Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования к игре Cyberpunk 2077 – геймерам придётся основательно потратиться
Михаил Луковкин
15:57
Через приложение Поддержка зайди и получи свою 10ку
9 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 на Android 10
Robby
15:57
Также я не вижу смысла в ам4, он уже устарел и никому уже не нужен. Про интел вообще непонятно, они вполне могут отказать от выпуска "бытовых" процев, оставив лишь серверный сегмент. А менять в ближай...
Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) действительно получат разъём LGA 1700
Денис Синяков
15:56
дораха! Я ничего, кстати, против любого варианта не против . Сам хотел на амд собирать, но чем-то зион на китаематери покорил . Ну нравится мне ковырять в этом говне, шить биос, хакать там всякое в не...
Выбираем оптимальную игровую сборку лета 2020 года на процессорах AMD и Intel под руководством экспертов GECID
Błąčķ_Øvēŗłøřð
15:55
Интересное кино, те по-вашему, модули памяти быстрее чем в спеках проца - вообще не нужны? 🤣🤣🤣🤣
Производительность Intel Core i7-860 сравнили с Core i3-10100 в новом тестировании от RandomGaminginHD
Robby
15:54
Ничего он не проигрывает, я видео с блюреев не кодирую и стримы не веду, мне важна производительность на ядро в САПР программах(они не умеют в многоядерность, прикиньте)
Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) действительно получат разъём LGA 1700
Василий
15:53
DLSS еще.
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
Стенли Твидл
15:53
предвозбуждается
Релиз GTA 6 приближается – сотрудник Rockstar Games работает над загадочным проектом TBA
Василий
15:53
Кто такие тупые статьи пишет? 5700xt всем хороша, кроме зависаний, черных экранов, нестабильности, перегрева, и миллиона глюков о которых можно почитать в конференции на этом форуме.
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
BuTeK_UA
15:51
На сегодняшний день мой ТОП - 1080Ti за 20к на "вторичке"
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем