Компактная видеокамера по внешнему виду напоминает обычную флешку. Ее можно носить в качестве брелока

на связке с ключами. Записи видео в формате AVI. Размер: 66x25x10 мм. Емкость аккумулятора 360 мАч, этого достаточно для работы на протяжении пяти часов.





Цена: US $15.39

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Беспроводное зарядное устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а минималистичный дизайн украсит ваш интерьер. Мощность 10 Ватт.





Цена: US $17.71

Качественная модель беспроводных наушников с хорошим звуком и автономностью работы на протяжении пяти часов. Если подзаряжать в кейсе, автономность увеличивается еще на 15 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Антенна LDS, которая применяется в спутниковых технологиях, обеспечивает надежное соединение для непрерывного прослушивания музыки. Стандарт защиты IPX7.

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Цена: US $33.89

Популярная модель беспроводной колонки с автономностью работы 15 часов. Оснащена модулем Bluetooth, а также имеет AUX вход. Есть встроенное радио и слот для карты памяти формата microSD.





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Цена: US $23.16

Полезное устройство, которое включает в себя повербанк на 20 000 мАч и трехпортовый концентратор с портами: USB и USB type C. Вес составляет 404 г. Для индикации уровня заряда предусмотрено четыре светодиода.





Цена: US $56.94

Хорошая модель квадрокоптера по приемлемой цене с полезной функцией взлета и посадки. Емкости аккумулятора хватит на 7-8 минут полета. Малыш достаточно шустрый, с управлением справится даже ребенок.





Цена: US $27.96

Мощный, но крайне юркий классический робот-пылесос станет настоящим помощником. Он будет заниматься уборкой, когда вы отсутствуете дома. Диаметр пылесоса – 325 мм, высота – 72 мм. Большинство подобных устройств плюс-минус такие же. Мощность всасывания составляет 1500 Па, емкость для мусора 0.6 л. Управляется с помощью пульта.





Цена: US $202.05









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