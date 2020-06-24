Вечная спичка позволит вам развести огонь при любой погоде. Чтобы получить огонь, необходимо открутить стержень и провести им по боковой борозде. Получив искру, хлопковый наконечник воспламенится.

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Компактный повербанк емкостью 5 000 мАч. Размер: 119*52*13 мм. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой в кармане. Повербанк имеет несколько степеней защиты и поддерживает функцию быстрой зарядки для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов.

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Бюджетная модель беспроводных наушников, которая полюбилась пользователям за достаточно хорошее качество и звук. Степень защиты IPX7. Кейс оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается оставшийся процент зарядки. Наушники поддерживают помощника Сири.





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Профессиональная машинка для стрижки волос от компании Xiaomi, которая заряжается через Type C всего за 20 минут. Автономность работы составляет три часа.

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Компактный пылесос хорошей мощности от Baseus. С его помощью вы быстро уберете всю грязь и пыль в салоне автомобиля, а также его можно использовать для чистки компьютера. Сейчас на пылесос действует хорошая скидка, и есть быстрая доставка из РФ.

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Инновационный робот-уборщик окон. Работа полностью автономная от аккумулятора. Станет настоящим помощником в мойке стекол, а широкий диапазон его применения позволит вам добраться до самых недостижимых высот в вашем доме.

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