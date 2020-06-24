Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - вечная спичка, робот-пылесос BOBOT для мойки окон, мини повербанк 5 000 мАч и другое
Вечная спичка
Вечная спичка позволит вам развести огонь при любой погоде. Чтобы получить огонь, необходимо открутить стержень и провести им по боковой борозде. Получив искру, хлопковый наконечник воспламенится.
Цена: US $4.68
Мини повербанк 5 000 мАч
Компактный повербанк емкостью 5 000 мАч. Размер: 119*52*13 мм. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой в кармане. Повербанк имеет несколько степеней защиты и поддерживает функцию быстрой зарядки для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов.
Средство для ремонта стекла Rovtop
Замечательное средство, которое позволит вам надежно заклеить трещину на стекле. Вам достаточно нанести средство специальной пипеткой, и жидкость превратится в подобие стекла под действием УФ-лучей.
Цена: US $2.33
Беспроводные Bluetooth наушники
Бюджетная модель беспроводных наушников, которая полюбилась пользователям за достаточно хорошее качество и звук. Степень защиты IPX7. Кейс оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается оставшийся процент зарядки. Наушники поддерживают помощника Сири.
рекламаЦена: US $9.99
Триммер для волос Xiaomi
Профессиональная машинка для стрижки волос от компании Xiaomi, которая заряжается через Type C всего за 20 минут. Автономность работы составляет три часа.
Цена: US $18.19 - 21.83
Автомобильный пылесос Baseus
Компактный пылесос хорошей мощности от Baseus. С его помощью вы быстро уберете всю грязь и пыль в салоне автомобиля, а также его можно использовать для чистки компьютера. Сейчас на пылесос действует хорошая скидка, и есть быстрая доставка из РФ.
Цена: US $39.99
Робот-пылесос BOBOT для мойки окон
рекламаИнновационный робот-уборщик окон. Работа полностью автономная от аккумулятора. Станет настоящим помощником в мойке стекол, а широкий диапазон его применения позволит вам добраться до самых недостижимых высот в вашем доме.
Цена: US $189.99 - 248.38
Территория безумных скидок — Скидки до 50%
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила