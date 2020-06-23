Современный гаджет нового поколения имеет несколько режимов регулировки пламени, а также прочный металлический корпус со встроенным фонариком. Подойдет как для личного использования, так и для подарка.

Цена: US $12.81

Стетоскоп автомеханика по приемлемой цене. С его помощью вы быстро определите источник вибрации и постоянного шума в системе охлаждения, двигателе и т.д. Теперь вы с легкостью сможете дотянуться в труднодоступные места подкапотного пространства автомобиля.

анонсы и реклама Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Цена: US $4.12

С помощью данного устройства вы сможете увеличить картинку с экрана смартфона в 3 раза без потери качества. Гаджет представляет собой платформу с линзой, которая не требует питания. Благодаря складной конструкции гаджет удобно носить с собой.





Цена: US $0.69

реклама

Популярная модель беспроводной клавиатуры компактного размера. Оснащена тачпадом и кнопками управления плеером. Совместима с ОС Android и Windows. Питается от батареек ААА.

Цена: US $5.91 - 8.81

Повербанк емкостью 20 000 мАч с функциональностью трехпортового концентратора. Оснащен тремя портами: одним USB type C и двумя USB. Все разъемы поддерживают быструю зарядку. Размер девайса 160х82х21 мм, вес 404 г.

Цена: US $56.94

Игровая компьютерная мышь с красочной подсветкой. Габариты: 125x70x33 мм. Оснащена семью программируемыми кнопками, оптическим сенсором с настраиваемым разрешением до 7200 DPI. Длина шнура 180 см.

реклама

Цена: US $14.32

С помощью данного устройства вы сможете подключить проводные колонки или наушники через Bluetooth. Оснащена двумя RCA-разъемами и стандартным AUX 3.5 мм. Воспроизводит Hi-Fi звук за счёт использования Bluetooth 5.0 и aptX.





Цена: US $16.57





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!