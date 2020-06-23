Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - экран-линза для смартфона, стетоскоп автомеханика, миниклавиатура VONTAR i8 и другое
Зажигалка-фонарик Jobon
Современный гаджет нового поколения имеет несколько режимов регулировки пламени, а также прочный металлический корпус со встроенным фонариком. Подойдет как для личного использования, так и для подарка.
Цена: US $12.81
Стетоскоп автомеханика
Стетоскоп автомеханика по приемлемой цене. С его помощью вы быстро определите источник вибрации и постоянного шума в системе охлаждения, двигателе и т.д. Теперь вы с легкостью сможете дотянуться в труднодоступные места подкапотного пространства автомобиля.
Экран-линза для смартфона
С помощью данного устройства вы сможете увеличить картинку с экрана смартфона в 3 раза без потери качества. Гаджет представляет собой платформу с линзой, которая не требует питания. Благодаря складной конструкции гаджет удобно носить с собой.
Цена: US $0.69
Миниклавиатура VONTAR i8
рекламаПопулярная модель беспроводной клавиатуры компактного размера. Оснащена тачпадом и кнопками управления плеером. Совместима с ОС Android и Windows. Питается от батареек ААА.
Цена: US $5.91 - 8.81
Трехпортовый концентратор с повербанком на 20 000 мАч
Повербанк емкостью 20 000 мАч с функциональностью трехпортового концентратора. Оснащен тремя портами: одним USB type C и двумя USB. Все разъемы поддерживают быструю зарядку. Размер девайса 160х82х21 мм, вес 404 г.
Цена: US $56.94
VicTsing T16
Игровая компьютерная мышь с красочной подсветкой. Габариты: 125x70x33 мм. Оснащена семью программируемыми кнопками, оптическим сенсором с настраиваемым разрешением до 7200 DPI. Длина шнура 180 см.
рекламаЦена: US $14.32
AptX приёмник с RCA-выходами
С помощью данного устройства вы сможете подключить проводные колонки или наушники через Bluetooth. Оснащена двумя RCA-разъемами и стандартным AUX 3.5 мм. Воспроизводит Hi-Fi звук за счёт использования Bluetooth 5.0 и aptX.
Цена: US $16.57
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