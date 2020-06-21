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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - левитирующий бонсай, защитный кейс для SSD, умный робот-пылесос со встроенной навигацией и многое другое

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Мини повербанк

Мини портативная батарея имеет компактные размеры (100x74x23.5 мм). С легкостью поместится в маленькой сумочке или кармане. Повербанк квадратной формы с закругленными краями. Емкость 20 000 мАч. Несколько систем защиты предлагают абсолютно безопасную и надежную зарядку для ваших устройств. 

 

Цена: US $8.33

Огромный коврик с изображением карты мира

Коврик для рабочего стола выполнен из специально устойчивой к истиранию ткани. Основа противоскользящая. Благодаря большому размеру на коврике вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. На странице продавца представлены 2 модели коврика - с RGB и без нее.

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Защитный кейс для SSD

Качественный защитный кейс по приемлемой цене защищает чувствительную технику от повреждений: SSD, повербанки и т. д. Кейс мягкий внутри, снаружи состоит из двух жестких половинок, которые соединяются молнией.


Цена: US $2.64 - 4.41

Новинка ILIFE V8s - умный робот-пылесос

Умный робот-пылесос со встроенной навигацией станет настоящим помощников для вас. Он быстро справится с грязью и пылью. Имеет емкий контейнер для мусора. Даже при почти полном баке мощность всасывания не упадет. Система фильтрации не допустит, чтобы даже мельчайшие вредоносные частицы выбрались наружу после уборки.

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Сегодня продается со значительной скидкой.

Цена: US $192.30 - 207.30

Аварийный молоток Xiaomi

Компактный аварийный молоток от партнера Xiaomi. При резком ударе он легко справится и с триплексом. Молоток имеет защиту от детей — лезвие легко прячется. 

Цена: US $7.99

 USB-вентилятор Xiaomi

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Компактный вентилятор от Xiaomi, который поможет справиться с жарой этим летом. Работает бесшумно. Оснащен светодиодной подсветкой и резервуаром для воды, который дополняет устройство функцией увлажнителя. 

Цена: US $27.25

Левитирующий бонсай 

Оригинальное украшение для интерьера — ливитирующий горшок с цветком. Смотрится эффектно. Цветок парит в воздухе и вращается, получая достаточное количество света, и растет намного быстрее. Ваши гости не смогут пройти мимо парящего в воздухе цветка. 

Цена: US $54.77



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Денис Синяков
20:00
нЕчего ? Вот это уровень(
Стали известны модели и позиционирование видеокарт AMD Radeon – Big Navi, RX 6700 и RX 6800 – предполагаемые названия и производительность
warmuza
20:00
Чтобы посчитать такое число (не цифру, цифр всего 10) не надо вообще ничего учитывать, можно просто лепить от балды, потому что наш опыт в знании развития жизни, отличной от нашей = 0.
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
Amon Amarth
20:00
17000 лет - это не время, а расстояние. Причём строго по прямой и строго в данную секунду времени. Но звёзды не висят неподвижно друг относительно друга, а движутся. ПОэтому, чтобы долететь до одной и...
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
ktod
19:59
Фундаментальный смысл научного подхода не в этом, а в потенциальной опровергаемости теорий. И "теория", что "сверхсветовое движение невозможно" тоже потенциально опровергаема в рамках все того же науч...
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
Денис Синяков
19:58
просто бред , в этот раз скачок будет существенней чем раньше
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться медленнее некоторых моделей GeForce RTX 2080 Ti
Тилька Шмидт
19:57
Если цена будет такая же как на 2080, отлично. Но мы ведь знаем, что это не будет скорей всего))
NVIDIA RTX 3080 протестирована в Time Spy: производительность на 30% выше RTX 2080Ti
Inqizitor
19:56
Его вообще не видел, в мультиплеер не играю, оцениваю кампанию.
После выхода в Steam у Titanfall 2 наблюдается резкий скачок популярности
warmuza
19:53
Я прекрасно в курсе всего этого. И это полностью соответствует тому, о чём я говорю: мы выяснили уже почти всё, что доступно нам непосредственно и имеет практический смысл, тёмные пятна остались по бо...
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
Каа
19:53
Я играл в Контрол, разница большая между без и с лучами. Я бы сказал огромная разница... металлические и стеклянные поверхности, пол... без лучей такого не достигнуть. Я хочу играть с лучами.
Стали известны модели и позиционирование видеокарт AMD Radeon – Big Navi, RX 6700 и RX 6800 – предполагаемые названия и производительность
Amon Amarth
19:51
И занялись малоэтажным строительством? :)
По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
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