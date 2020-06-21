Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - левитирующий бонсай, защитный кейс для SSD, умный робот-пылесос со встроенной навигацией и многое другое
Мини повербанк
Мини портативная батарея имеет компактные размеры (100x74x23.5 мм). С легкостью поместится в маленькой сумочке или кармане. Повербанк квадратной формы с закругленными краями. Емкость 20 000 мАч. Несколько систем защиты предлагают абсолютно безопасную и надежную зарядку для ваших устройств.
Цена: US $8.33
Огромный коврик с изображением карты мира
Коврик для рабочего стола выполнен из специально устойчивой к истиранию ткани. Основа противоскользящая. Благодаря большому размеру на коврике вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. На странице продавца представлены 2 модели коврика - с RGB и без нее.
Защитный кейс для SSD
Качественный защитный кейс по приемлемой цене защищает чувствительную технику от повреждений: SSD, повербанки и т. д. Кейс мягкий внутри, снаружи состоит из двух жестких половинок, которые соединяются молнией.
Цена: US $2.64 - 4.41
Новинка ILIFE V8s - умный робот-пылесос
Умный робот-пылесос со встроенной навигацией станет настоящим помощников для вас. Он быстро справится с грязью и пылью. Имеет емкий контейнер для мусора. Даже при почти полном баке мощность всасывания не упадет. Система фильтрации не допустит, чтобы даже мельчайшие вредоносные частицы выбрались наружу после уборки.
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Цена: US $192.30 - 207.30
Аварийный молоток Xiaomi
Компактный аварийный молоток от партнера Xiaomi. При резком ударе он легко справится и с триплексом. Молоток имеет защиту от детей — лезвие легко прячется.
Цена: US $7.99
USB-вентилятор Xiaomi
рекламаКомпактный вентилятор от Xiaomi, который поможет справиться с жарой этим летом. Работает бесшумно. Оснащен светодиодной подсветкой и резервуаром для воды, который дополняет устройство функцией увлажнителя.
Цена: US $27.25
Левитирующий бонсай
Оригинальное украшение для интерьера — ливитирующий горшок с цветком. Смотрится эффектно. Цветок парит в воздухе и вращается, получая достаточное количество света, и растет намного быстрее. Ваши гости не смогут пройти мимо парящего в воздухе цветка.
Цена: US $54.77
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