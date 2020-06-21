Практичная вещь будет незаменима для любителей туризма. Вечная спичка не боится холода, ветра и дождя, хорошо горит. Металлический стержень соприкасается с кресалом, даёт искру, которая поджигает бензин.

Цена: US $7.67

Бюджетная камера видеонаблюдения от компании Xiaomi, которая подключается к облачному сервису через WI-FI. Изображение транслируется в реальном времени. Оснащена микрофоном и динамиками для двухсторонней связи. Камера обеспечивает отличную картинку, ее можно использовать в качестве видеозвонка.

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Цена: US $12.49 - 26.99

Компактный отпариватель с проводным подключением к сети 220 В. Осторожно гладит любую одежду, шторы, постельное белье и другие ткани, а также избавляет от неприятных запахов и дезинфицирует.

Цена: US $17.01 - 24.30

Новинка 2020 лета — фитнес-браслет от Xiaomi с обновленным дисплеем и множеством интересных функций. Фитнес-браслет оснащен NFC-модулем. Теперь используется магнитная зарядка, и вам больше не придется извлекать капсулу как ранее. Влагозащита осталась прежней, корпус выдерживает давление до 50 АТМ.

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Цена: US $35.99

Мощный электрический прибор, который поможет вам быстро и легко приготовить ароматные, тоненькие, кружевные домашние блинчики, горячие бутерброды, ароматную пиццу и многое другое.

Цена: US $32.11 - 32.41

Пара электрических зубных щеток, которые распознают неправильный способ чистки и автоматически снижают частоту колебаний, чтобы бережно защитить ваши десны и зубную эмаль. После завершения чистки зубов на сенсорном экране вы сможете просмотреть отчет о чистке. Щетки оснащены шестиосевым гироскопом. Имеют 4 режима чистки и 20 проектов чистки зубов каждая.

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Цена: US $59.99 - 78.99

Водонепроницаемый кемпинговый фонарь с высокой мощностью. Максимальная яркость свечения составляет 500 люмен, а максимальная дальность 30 метров. Для удобного сфокусированния света доступно 9 режимов. Фонарь можно использовать в качестве повербанка и подзаряжать ваши гаджеты.

Цена: US $19.24







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