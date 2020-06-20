Система жидкостного охлаждения, которая используется для персонального компьютера, а также есть возможность подключить ее к ноутбуку. Работает практически бесшумно. Сборка отличного качества, соответствует описанию.

Цена: US $104.26 - 148.20

Мини-камера Wsdcam E06, в комплект которой входит не только сама камера, но и кабель для зарядки, набор отверток, адаптер для розетки, инструкция и фирменная упаковка. Имеет отличные технические характеристики. Угол обзора 90°. Разрешение изображения 1080 пикселей. Оснащена инфракрасной подсветкой, микрофоном, есть сигнал тревоги.





анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Цены RX 2070 идут вниз Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Цена: US $12.28 - 24.60

Надежная беспроводная мышь от компании Xiaomi, которая получила современный дизайн. Улучшенная эргономика делают данную мышь очень удобной в использовании. Оснащена фотоэлектрическим датчиком с разрешением 1 000 dpi. Мышь совместима с широким кругом различных устройств. Это универсальный аксессуар для пользователей ноутбуков, ПК, Smart TV.

Цена: US $11.92

Популярный фитнес-браслет 2019 года, который не сдает свои позиции и в 2020 году. Оснащен всеми популярными функциями. Он будет следить за вашей активностью, измерять пульс, отслеживать фазы сна, подсчитывать шаги. Предусмотрено множество красочных циферблатов, есть будильник, секундомер, несколько спортивных режимов. Вы сможете отклонять входящие вызовы, получать уведомления, управлять музыкой и многое другое.

реклама

Цена: US $21.78 - 26.60





Хорошая игровая клавиатура, которая обладает всем необходимым набором функций. Крупные клавиши обеспечивают отличную обратную отдачу и великолепные тактильные ощущения во время работы. Габариты: 435x125x36 мм. Панель металлическая. Красочная подсветка с несколькими режимами настройки не слепит ночью и хорошо видна днем.

Цена: US $29.49 - 35.39

реклама

Беспроводные наушники с отличным звуком. Могут похвастаться автономностью, которая составляет около 12 часов. Поддерживают Hi-Fi звук. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Оснащены качественным микрофоном, собеседник будет четко слышать вас даже в самую ведренную погоду.





Цена: US $21.01 - 24.01

Компактный жесткий накопитель станет идеальным решением для хранения ваших данных. Корпус металлический. На странице продавца представлены различные варианты объема памяти от 120 до 500Гб. Скорость записи 318 Мб/с, чтения — 353 Мб/с.

Цена: US $29.33 - 96.24







Территория безумных скидок — Скидки до 50%

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



