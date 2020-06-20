Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 20 000 мАч, добавит продолжительности работы батареи на вашем планшете, смартфоне или другом устройстве. Повербанк имеет квадратную форму с закругленными краями. Оснащён MicroUSB, USB Type-C портами. Благодаря компактному размеру (80x80x20 мм) его удобно носить с собой.

Цена: US $9.49 - 10.92

Отличный вариант компактного бинокля с прорезиненным корпусом и двойной регулировкой. С учетом высокой кратности и малых габаритов — это отличный вариант для ежедневного использования: наблюдением за птицами, на концертах и т.д.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Цены RX 2070 идут вниз Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Цена: US $10.62

Многофункциональная модель смарт-часов, которые станут настоящим помощником в повседневной жизни. Часы получили не только стильный дизайн, но и множество полезных функций. Они будут следить за вашей активностью, мониторить сердечный ритм, отслеживать фазы сна.

Часы напомнят вам о важном предстоящем событии. Вы сможете отвечать на звонки, получать уведомления из социальных сетей, просматривать прогноз погоды, менять циферблаты и многое другое. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов. Автономность работы 14 дней.





реклама

Цена: US $199.99

Тщательно продуманная механическая клавиатура с полноценной подсветкой, включая подсветку корпуса по контуру. Имеет высокую точность срабатывания механических переключателей. Ресурс нажатия клавиш составляет 50000000 раз. Встроенный игровой чип исключает любые случайности. Панель клавиатуры из алюминиевого сплава — это гарантирует жесткость и целостность конструкции.

Цена: US $44.39

Веселая игрушка-повторюшка в виде хомяка. С такой игрушкой плохое настроение быстро покинет вас. Хомяк забавным голосом повторит за вами любые фразы. Питается от батареек.

реклама

Цена: US $6.71

Обезопасить себя и близких от различных вирусов вам поможет медицинская маска из плотного и эластичного материала. Продается набором, в который входит три маски. На странице продавца представлены различные варианты расцветки.



Цена: US $1.32 - 1.76

Избавиться от надоедливых насекомых этим летом поможет электрическая ловушка от компании Xiaomi. Имеет компактные размеры и работает практически бесшумно. Насекомых привлекает свет, подлетев на близкое расстояние, они попадают в ловушку.

Цена: US $16.56







Территория безумных скидок — Скидки до 50%

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



