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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-часы Amazfit Stratos 3, игрушка-повторюшка, механическая клавиатура Motospeed K87S и многое другое

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Повербанк 20 000 мАч

Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 20 000 мАч, добавит продолжительности работы батареи на вашем планшете, смартфоне или другом устройстве. Повербанк имеет квадратную форму с закругленными краями. Оснащён MicroUSB, USB Type-C портами. Благодаря компактному размеру (80x80x20 мм) его удобно носить с собой. 

Цена: US $9.49 - 10.92

Бинокль

Отличный вариант компактного бинокля с прорезиненным корпусом и двойной регулировкой. С учетом высокой кратности и малых габаритов — это отличный вариант для ежедневного использования: наблюдением за птицами, на концертах и т.д.

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Цена: US $10.62

XIAOMI Amazfit Stratos 3 

Многофункциональная модель смарт-часов, которые станут настоящим помощником в повседневной жизни. Часы получили не только стильный дизайн, но и множество полезных функций. Они будут следить за вашей активностью, мониторить сердечный ритм, отслеживать фазы сна.

Часы напомнят вам о важном предстоящем событии. Вы сможете отвечать на звонки, получать уведомления из социальных сетей, просматривать прогноз погоды, менять циферблаты и многое другое. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов. Автономность работы 14 дней.


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Цена: US $199.99

Motospeed K87S

Тщательно продуманная механическая клавиатура с полноценной подсветкой, включая подсветку корпуса по контуру. Имеет высокую точность срабатывания механических переключателей. Ресурс нажатия клавиш составляет 50000000 раз. Встроенный игровой чип исключает любые случайности. Панель клавиатуры из алюминиевого сплава — это гарантирует жесткость и целостность конструкции.

Цена: US $44.39

Игрушка-повторюшка

Веселая игрушка-повторюшка в виде хомяка. С такой игрушкой плохое настроение быстро покинет вас. Хомяк забавным голосом повторит за вами любые фразы. Питается от батареек.  

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Цена: US $6.71

Медицинская маска

Обезопасить себя и близких от различных вирусов вам поможет медицинская маска из плотного и эластичного материала. Продается набором, в который входит три маски. На странице продавца представлены различные варианты расцветки.

Цена: US $1.32 - 1.76

Электрическая ловушка для насекомых от Xiaomi 

Избавиться от надоедливых насекомых этим летом поможет электрическая ловушка от компании Xiaomi. Имеет компактные размеры и работает практически бесшумно. Насекомых привлекает свет, подлетев на близкое расстояние, они попадают в ловушку.

Цена: US $16.56




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Арсений Иголкин
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Tyconcat
10:48
а смысл - там 2 кнопки нажать и игра готова для пс5. да ее и выпускают для коллекционщиков.
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Anglesmith
10:47
По спецификациям процессор Celeron J4115 поддерживает 8 ГБ ОЗУ: https://askgeek.io/ru/cpus/Intel/Celeron-J4115 А тут аж до 32 разогнали
В интернете продают мини-ПК размером с ладонь – он имеет процессор Celeron J4115 и много других интересных фишек
Sergey Trigooba
10:44
И там поговорка работала. Первый зен кроме много ядер дешевле конкурента ничего не принес. Только 3 поколение стало давать жару
Стало известно, каким образом на видеокартах AMD Radeon будет реализована трассировка лучей
Kyle Reeze
10:44
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Ursus82
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