Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - домашняя метеостанция, фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4, Bluetooth наушники и многое другое
Домашняя многофункциональная метеостанция
Домашняя многофункциональная метеостанция с цветным дисплеем, на котором отображается прогноз погоды и температура в помещении. Картинки анимированы. Есть функция будильник, барометр и гигрометр. Питается как от батареек, так и от сети.
Цена: US $26.52 - 27.13
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
Популярный фитнес-браслет с цветным дисплеем и множеством полезных функций. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 50 ATM. Автономность работы 20 дней. Кроме стандартных функций в браслете предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы также сможете управлять музыкой, получать сообщения, отклонять входящие вызовы и многое другое.
Цена: US $21.99 - 31.59
Беспроводные Bluetooth наушники
Популярная модель беспроводных наушников с хорошим звуком и поддержкой ассистента Сири. Благодаря уникальной конструкции они плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Степень защиты IPX7.
Цена: US $10.35
Аккумулятор форм-фактора 18650
рекламаКачественные аккумуляторы емкостью 2600 мАч. Выдают полную мощность даже при минимальном уровне заряда аккумулятора. Аккумуляторы имеют доступную цену среди аналогов.
Цена: US $2.51 - 18.60
Увеличитель экрана
Интересная новинка на рынке гаджетов, которая позволяет увеличить изображение с экрана вашего смартфона в три раза без потери качества. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить с собой. Подставка также не требует источника питания.
реклама
Цена: US $6.30
Игровая мышь
Яркая и стильная игровая мышь, которая привлекает внимание своим необычным дизайном. Оснащена 7 кнопками. Эргономичная форма обеспечивает максимальный комфорт в игре. Мышь движется плавно при любых поворотах, реагируя на малейшие движения быстро и четко.
Цена: US $8.35
Ночник
Отличным дополнением для любого интерьера станет 3D светильник-ночник. Смотрится эффектно. С таким ночником будет легко уснуть в полной темноте. Есть несколько режимов свечения. На странице продавца представлено несколько вариаций диаметра шара.
Цена: US $8.57 - 29.17
Территория безумных скидок — Скидки до 50%
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила