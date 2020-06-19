Домашняя многофункциональная метеостанция с цветным дисплеем, на котором отображается прогноз погоды и температура в помещении. Картинки анимированы. Есть функция будильник, барометр и гигрометр. Питается как от батареек, так и от сети.

Цена: US $26.52 - 27.13

Популярный фитнес-браслет с цветным дисплеем и множеством полезных функций. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 50 ATM. Автономность работы 20 дней. Кроме стандартных функций в браслете предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы также сможете управлять музыкой, получать сообщения, отклонять входящие вызовы и многое другое.

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Цена: US $21.99 - 31.59

Популярная модель беспроводных наушников с хорошим звуком и поддержкой ассистента Сири. Благодаря уникальной конструкции они плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Степень защиты IPX7.





Цена: US $10.35

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Качественные аккумуляторы емкостью 2600 мАч. Выдают полную мощность даже при минимальном уровне заряда аккумулятора. Аккумуляторы имеют доступную цену среди аналогов.

Цена: US $2.51 - 18.60

Интересная новинка на рынке гаджетов, которая позволяет увеличить изображение с экрана вашего смартфона в три раза без потери качества. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить с собой. Подставка также не требует источника питания.





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Цена: US $6.30

Яркая и стильная игровая мышь, которая привлекает внимание своим необычным дизайном. Оснащена 7 кнопками. Эргономичная форма обеспечивает максимальный комфорт в игре. Мышь движется плавно при любых поворотах, реагируя на малейшие движения быстро и четко.



Цена: US $8.35

Отличным дополнением для любого интерьера станет 3D светильник-ночник. Смотрится эффектно. С таким ночником будет легко уснуть в полной темноте. Есть несколько режимов свечения. На странице продавца представлено несколько вариаций диаметра шара.





Цена: US $8.57 - 29.17







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