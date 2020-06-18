Емкие аккумуляторы, которые в отличие от обычных батареек можно перезаряжать. Это хороший выбор для современных устройств, которые потребляют много тока, например, электроинструменты, игровые контроллеры и т.д.





Цена: US $2.63 - 22.18

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Смарт-часы получили современный дизайн. На руке смотрятся стильно. Часы поддерживают все современные функции носимой электроники. Синхронизировав со смартфоном вы расширите функционал часов, все ваши показатели вы сможете просматривать на экране вашего смартфона. Автономность работы 14 дней.





Цена: $129.99 - 139.28

Отличная камера для видеонаблюдения с поддержкой 4G. Имеет широкий угол обзора и способна вращаться на 355 градусов. Оснащена слотом для SIM-карты. Управление через специальное приложение.

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Цена: US $28.51 - 107.79

Надувное кресло-диван точно пригодится вам этим летом. Его небольшой вес и малогабаритность позволяют без труда брать его с собой на рыбалку, пикник, на любой загородный отдых. Изготовлено из плотной ткани. Легко накачивается/спускается при помощи насоса.

Цена: US $16.63

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Универсальное решение, предназначенное для беспроводной зарядки совместимых устройств. Модель выполнена в форме круглой подставки мощностью 10 Вт. Питается через порт microUSB.





Цена: US $12.59 - 22.49

Проводная компьютерная мышь с качественной RGB подсветкой и 5 клавишами. Благодаря эргономичной форме, мышку очень удобно держать в руке. Оптический сенсор с частотой 1 000Гц. Разрешение настраивается, максимальное значение 8 000 dpi.





Цена: US $20.48 - 20.85

Лампа-светильник с надежным креплением. Благодаря гибкому стержню лампу можно настроить под себя. Автономность работы составляет семь часов. Предусмотрено 3 режима свечения: ночной, дневной и для чтения.

Цена: US $19.9



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