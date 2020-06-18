Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-часы Amazfit GTS, мышь Logitech G102, надувное кресло-диван и многое другое
Аккумулятор 3000 мАч
Емкие аккумуляторы, которые в отличие от обычных батареек можно перезаряжать. Это хороший выбор для современных устройств, которые потребляют много тока, например, электроинструменты, игровые контроллеры и т.д.
Цена: US $2.63 - 22.18
Смарт-часы Amazfit GTS
Цена: $129.99 - 139.28
Камера видеонаблюдения с поддержкой 4G
Отличная камера для видеонаблюдения с поддержкой 4G. Имеет широкий угол обзора и способна вращаться на 355 градусов. Оснащена слотом для SIM-карты. Управление через специальное приложение.
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Цена: US $28.51 - 107.79
Надувное кресло-диван
Надувное кресло-диван точно пригодится вам этим летом. Его небольшой вес и малогабаритность позволяют без труда брать его с собой на рыбалку, пикник, на любой загородный отдых. Изготовлено из плотной ткани. Легко накачивается/спускается при помощи насоса.
Цена: US $16.63
Беспроводное зарядное устройство
рекламаУниверсальное решение, предназначенное для беспроводной зарядки совместимых устройств. Модель выполнена в форме круглой подставки мощностью 10 Вт. Питается через порт microUSB.
Цена: US $12.59 - 22.49
Logitech G102
Проводная компьютерная мышь с качественной RGB подсветкой и 5 клавишами. Благодаря эргономичной форме, мышку очень удобно держать в руке. Оптический сенсор с частотой 1 000Гц. Разрешение настраивается, максимальное значение 8 000 dpi.
Цена: US $20.48 - 20.85
Лампа-светильник
Лампа-светильник с надежным креплением. Благодаря гибкому стержню лампу можно настроить под себя. Автономность работы составляет семь часов. Предусмотрено 3 режима свечения: ночной, дневной и для чтения.
Цена: US $19.9
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