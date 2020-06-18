Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - фонарь для ремонта авто, противотуманная наклейка на зеркало, складной солнцезащитный козырек и многое другое
Противотуманная наклейка на зеркало
Гидрофобная наклейка, которая клеится на зеркало или стекло. На наклейке не будут собираться капли воды и грязь. Они будут сдуваться набегающим потоком воздуха. На странице продавца представлено несколько форм и размеров наклейки.
Цена: US $1.59 - 1.89
Самоклеящаяся тонировка
Цена: US $7.01
Подкрашивающий карандаш
Подкрасить царапины и сколы на кузове автомобиля вам поможет данный карандаш. На странице продавца представлено более 39 вариантов расцветки. Карандаш не дает сильных подтеков, сохнет быстро.
Цена: US $1.88
Складной солнцезащитный козырек
рекламаСолнцезащитный козырек, который пригодится каждому автовладельцу в жаркую погоду. Материал обладает высокой светоотражающей способностью, благодаря этому минимизирует воздействие солнечных лучей. В салоне будет не так жарко, и кресла не нагреются.
Цена: US $6.19
Фонарь для ремонта авто
Фонарь-переноска работает от двух аккумуляторов. Оснащен microUSB портом для зарядки. Имеет два неодимовых магнита для удобного крепления и металлический крючок для подвешивания фонаря при ремонте.
Цена: US $14.48
Набор клипс для обшивки авто
рекламаБольшое количество различных элементов внутри авто крепятся на клипсы, которые часто ломаются. Очень хорошо иметь в запасе набор таких клипс. На странице продавца представлено два комплекта набора клипс на 100 и 200 шт.
Цена: US $2.11 - 4.46
Часы с логотипом
Оригинальные часы в салон автомобиля, которые легко устанавливаются на торпеду или на дефлекторы. Есть плоской и выпуклой формой. На выбор представлено около 10 марок: Хонда, Фольксваген и т.д. Питаются от батареек.
Цена: US $2.24
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