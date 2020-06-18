Гидрофобная наклейка, которая клеится на зеркало или стекло. На наклейке не будут собираться капли воды и грязь. Они будут сдуваться набегающим потоком воздуха. На странице продавца представлено несколько форм и размеров наклейки.

Цена: US $1.59 - 1.89

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Самоклеящаяся тонировка на оптику, которая будет великолепно смотреться со светодиодными и биксеноновыми фарами. Можно использовать несколько раз. Легко клеится и не оставляет следов клея после себя.

Цена: US $7.01

Подкрасить царапины и сколы на кузове автомобиля вам поможет данный карандаш. На странице продавца представлено более 39 вариантов расцветки. Карандаш не дает сильных подтеков, сохнет быстро.

Цена: US $1.88

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Солнцезащитный козырек, который пригодится каждому автовладельцу в жаркую погоду. Материал обладает высокой светоотражающей способностью, благодаря этому минимизирует воздействие солнечных лучей. В салоне будет не так жарко, и кресла не нагреются.

Цена: US $6.19

Фонарь-переноска работает от двух аккумуляторов. Оснащен microUSB портом для зарядки. Имеет два неодимовых магнита для удобного крепления и металлический крючок для подвешивания фонаря при ремонте.





Цена: US $14.48

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Большое количество различных элементов внутри авто крепятся на клипсы, которые часто ломаются. Очень хорошо иметь в запасе набор таких клипс. На странице продавца представлено два комплекта набора клипс на 100 и 200 шт.

Цена: US $2.11 - 4.46

Оригинальные часы в салон автомобиля, которые легко устанавливаются на торпеду или на дефлекторы. Есть плоской и выпуклой формой. На выбор представлено около 10 марок: Хонда, Фольксваген и т.д. Питаются от батареек.

Цена: US $2.24







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