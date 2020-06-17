Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - наключный фонарик Nitecore, графический планшет Huion, часы мужские Sanda и многое другое
Наключный фонарик Nitecore
Компактный современный фонарик со встроенным аккумулятором. Работает на основании светодиодов. В отличие от классического фонаря с лампами накаливания, светодиоды имеют больший ресурс и являются долговечными. Его длина составляет 55 мм, диаметр головы 14,7 мм. Вес: 10 г.
Цена: US $18.95
Светящийся стикер Луны на стену
Создать неповторимую атмосферу в вашем доме поможет светящийся стикер "Луна". Смотрится эффектно. Стикеру достаточно побыть на свету в течение 2 часов, и он будет светиться всю ночь. Свет не мешает сну.
Часы мужские Sanda 739
Кварцевые мужские часы от именитого бренда с 20-летней историей, сделавший ставку на мужчин, увлекающихся спортом, ведущих активный образ жизни. Диаметр корпуса 53 мм. Есть подсветка, дата, день недели, секундомер, хронограф. Смотрятся на руке дорого.
Цена: US $10.91 - 12.74
Графический планшет Huion
Идеальный планшет с активной областью 4.8х3", который подходит для игры в Osu. Вам больше не стоит переживать, что ручка "умрет" во время игрового или рабочего процесса. Чувствительность к давлению пера с 2048 до 4096 уровне, которая обеспечивает большую точность в рабочем процессе. Оснащен 4 экспресс клавишами. Вес 135 г.
рекламаЦена: US $22.00
Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Популярная модель беспроводных наушников с сенсорным управлением и хорошим звуком. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы на одном заряде 3,5 часа. Наушники можно подзарядить в кейсе 8 раз. Степень защиты IPX68. Оснащены качественными микрофонами с шумоподавлением. Собеседник будет четко вас слышать даже в ветреную погоду.
Цена: US $16.60
Настольные часы
Настольные часы, которые порадуют вас не только своим современным дизайном, но и высокой точностью. Часы оснащены дисплеем, на котором отображается подробная информация о погоде. Есть функция будильник. Питаются от батареек типа ААА.
Цена: US $7.52
Домашний ручной отпариватель для одежды
рекламаБережно очистить и привести одежду в приличный вид вам поможет ручной отпариватель. С помощью данного устройства можно в считанные минуты отгладить верхнюю одежду или продезинфицировать постельное белье или игрушки. Очистить одежду от ворсинок и шерсти домашних животных. Цена: US $24.46
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