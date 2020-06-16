Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводной ЦАП и предусилитель Arylic S50 Pro, Xiaomi Mi band 5 и многое другое
Усилитель Arylic S50
ЦАП с предусилителем будет актуален для тех, кто хочет "прокачать" свою старую технику до современного уровня. Звук качественный. Доступна регулировка баса, высоких частот, также есть несколько интересных режимов. Оснащен модулем Bluetooth, WI-FI есть LAN.
Цена: US $199.99
Будильник-колонка Baseus
Многофункциональная колонка от Baseus получила стильный дизайн. Колонка многофункциональна. Подключается к смартфону посредством Bluetooth. Имеет 2 динамика мощностью 3 Вт каждый. Звук качественный. В колонке предусмотрен слот для micro-SD карты. Будильник-колонка идеально впишется в любой интерьер.
Цена: US $24.99
Li-ion аккумулятор формата AAA
Цена: US $5.99 - 6.99
Цветной прикроватный светильник
"Умный" прикроватный светильник с поддержкой множества функций. Одним касанием руки вы сможете менять яркость свечения, цвет и температуру. Есть Wi-Fi c Bluetooth 4.2. Мощность 5W. Питается через Type-C кабель, блок питания в комплекте.
Цена: US $52.44
Xiaomi Mi band 5 (предзаказ)
рекламаОбновлённая версия популярного фитнес-браслета от компании Xiaomi Mi Band 5. Дисплей 1,1 дюйма. Браслет получил улучшенный процессор для более быстрого и точного отслеживания активности. В обновлённой версии используется магнитная зарядка, и вам больше не придется извлекать капсулу как ранее. Предусмотрено 11 видов спортивной активности. Автономность работы 20 дней.
Цена: US $35.99
Многофункциональный складной нож
Складной нож, который сочетает в себе множество функций. В нем есть: пилочки, отвертки, открывалка, ножовка и т.д. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. В комплекте идет специальный чехол для транспортировки.
Цена: US $7.51
Креативные наклейки
Оригинальные стикеры на стену или стеклянную поверхность в виде мультяшных чёрных муравьев. Смотрятся интересно. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.
рекламаЦена: US $0.92
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