ЦАП с предусилителем будет актуален для тех, кто хочет "прокачать" свою старую технику до современного уровня. Звук качественный. Доступна регулировка баса, высоких частот, также есть несколько интересных режимов. Оснащен модулем Bluetooth, WI-FI есть LAN.

Цена: US $199.99

Многофункциональная колонка от Baseus получила стильный дизайн. Колонка многофункциональна. Подключается к смартфону посредством Bluetooth. Имеет 2 динамика мощностью 3 Вт каждый. Звук качественный. В колонке предусмотрен слот для micro-SD карты. Будильник-колонка идеально впишется в любой интерьер.

Цена: US $24.99

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Аккумуляторная батарейка стандарта ААА. Емкость: 400 мАч. Размер: 10x45 мм. Заряжается через кабель микро-USB. Используется в фонарях, лазерных указках и т.д.

Цена: US $5.99 - 6.99

"Умный" прикроватный светильник с поддержкой множества функций. Одним касанием руки вы сможете менять яркость свечения, цвет и температуру. Есть Wi-Fi c Bluetooth 4.2. Мощность 5W. Питается через Type-C кабель, блок питания в комплекте.

Цена: US $52.44

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Обновлённая версия популярного фитнес-браслета от компании Xiaomi Mi Band 5. Дисплей 1,1 дюйма. Браслет получил улучшенный процессор для более быстрого и точного отслеживания активности. В обновлённой версии используется магнитная зарядка, и вам больше не придется извлекать капсулу как ранее. Предусмотрено 11 видов спортивной активности. Автономность работы 20 дней.

Цена: US $35.99

Складной нож, который сочетает в себе множество функций. В нем есть: пилочки, отвертки, открывалка, ножовка и т.д. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. В комплекте идет специальный чехол для транспортировки.

Цена: US $7.51

Оригинальные стикеры на стену или стеклянную поверхность в виде мультяшных чёрных муравьев. Смотрятся интересно. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.

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Цена: US $0.92





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