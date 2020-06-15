Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - набор кухонных ножей, ультрафиолетовая ловушка для уничтожения насекомых, зажигалка с ретро-дизайном и многое другое
Зажигалка с ретро-дизайном
Интересная коллекционная зажигалка с ретро-дизайном. Подойдет в качестве подарка. Размер: 15x25x63 мм. Корпус влагозащищенный. Работает зажигалка на керосине.
Цена: US $3.98
Ugreen с подключениями USB 3.0
Популярная док-станция Ugreen с подключениями USB 3.0 /HDMI /VGA /PD /RJ45 /TF /SD. Устройство многофункциональное и имеет отличное качество и высокий рейтинг.
Пароочиститель
Идеально очистить окна, полы, сантехнику и кабель вам поможет ручной пароочиститель ONEZILI. Эту бюджетную модель любят за удобство использования. В комплект поставки входит 6 дополнительных насадок. Это лучшая модель для небольшого объема работ.
Цена: US $58.88
Xiaomi Mijia лампа-убийца комаров
Быстро справиться с надоедливыми комарами вам поможет данное устройство от компании Xiaomi. Насекомых привлекает свет, когда они подлетают близко — лампа нейтрализует их. Работает практически бесшумно.
Цена: US $14.34
Кабель с 3 основными коннекторами и быстрой зарядкой
Качественный кабель в плотной тканевой оплетке и 3 основными коннекторами: lightning, micro-USB и USB Type-C. Поддерживает быструю зарядку 3.1А. Кабель хорошо себя зарекомендовал, имеет массу положительных отзывов.
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Цена: US $2.59
Набор кухонных ножей
Отличный набор кухонных ножей со сбалансированной эргономикой и острым клинком из качественной стали. Твердость металла соответствует описанию. Ручки из ABS-пластика со вставками TPR. В мокрых руках абсолютно не скользит. Лезвия имеют черное покрытие. Заводская заточка достойная.
Цена: US $6.63
Наклейка Луна
С помощью данной наклейки вы сможете создать неповторимую атмосферу в вашем доме. Наклейке достаточно побыть на свету в течение 2 часов, и всю ночь она будет излучать загадочное свечение. Свет не режет глаза, смотрится потрясающе.
Цена: US $0.99 - 3.73
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