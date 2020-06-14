Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - TWS наушники Soundcore Liberty Neo, Xiaomi Mi Band 4, Sandisk Ultra SD карта памяти и другое
Xiaomi Mi Band 4
Mi Smart Band 4 - это самый популярный фитнес-браслет 2019 года и в 2020 он не сдает свои позиции. Оснащен цветным AMOLED дисплеем. Корпус влагозащищен, выдерживает давление до 50 АТМ. Автономность работы составляет 20 дней. Фитнес-браслет отслеживает частоту сердечных сокращений и подсчитывает количество сожженных калорий, следит за фазами сна, подсчитывает пройденное расстояние. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления, отклонять входящие вызовы и многое другое.
Цена: US $22.42
Sandisk Ultra SD карта памяти
Самая часто продаваемая SD-карта хорошего качества, которая позволит значительно дополнить память вашего девайса. Есть быстрая доставка из РФ.
Инфракрасный термометр
Одни из самых популярных инфракрасных термометров с двумя режимами работы: для поверхности и тела. Диапазон измеряемых температур от 0 до 100 градусов. Экран оснащен красной, желтой и зеленой подсветкой в зависимости от результатов измерения.
Цена: US $18.40
Крепление для телефона на велосипед
Популярное крепление для телефона на велосипед, которое имеет тысячу заказов. Качество хорошее, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Подойдет как для небольших телефонов, так и телефонов с большим диаметром экрана.
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Цена: US $2.10
Карманный отпугиватель комаров
Избавиться от насекомых вам поможет карманный отпугиватель комаров от компании Xiaomi. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Отпугиватель хорошо справляется со своей задачей. Одной таблетки хватает на месяц работы.
Цена: US $7.90
Повербанк 20 000 мАч от Xiaomi
Популярный повербанк емкостью 20 000 мАч с несколькими степенями защиты и поддержкой функции быстрой зарядки. Одновременно вы сможете зарядить несколько ваших гаджетов. Стильный, тонкий и надежный, а компактные габариты делают его удобным и незаменимым устройством как в путешествиях, так и в условиях повседневного использования.
рекламаЦена: US $14.62
TWS наушники Soundcore Liberty Neo
Беспроводные наушники небольшого размера. Вес каждого наушника составляет 5.6 г. Автономность работы на одном заряде 5 часов, если подзаряжать в кейсе — еще 15 часов. Конструкция удобная. Наушники плотно сидят в ушной раковине. Подходят для ежедневного использования и для занятий спортом. Степень защиты IPX7. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Интересная модель, на которую стоит обратить внимание.
Цена: US $39.82
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