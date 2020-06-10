Недорогой бытовой шуруповёрт хорошего качества, который пригодится каждому домашнему мастеру. Простой и удобный в эксплуатации. Если вам понадобятся запасные части, вы сможете заказать их у продавца. При заказе вы сможете получить дополнительные скидочные купоны.

Цена: US $32.80

Для обработки торцов изделий идеально подойдет данный инструмент. Два узла крепления режущих лезвий под заданным углом входят в конструкцию. Благодаря этому получается качественная кромка со снятой фаской. Цена: US $10.50

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Крестовые биты размера PH2, оснащенные мощными магнитными держателями. Держатель можно переставлять с одной стороны биты на другую. На странице продавца вы сможете приобрести биты двух разных длин: 65 мм и 110 мм.

Цена: US $2.45

Полезный набор, который пригодится каждому мастеру. С его помощью вы сможете произвести минимальные электромонтажные работы. В сам набор входит большое количество полезных предметов, например, термоусадочные трубки, клеммы, стяжки и т.д.





Цена: US $24.99

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Чтобы быстро и качественно приготовить скруток из электрических проводов, вам понадобится данное приспособление. Изоляция автоматически снимается с соединяемых концов провода. Приспособление может одновременно скручивать до пяти проводов.

Цена: US $3.96

Отвертка подходит как для профессионального, так и домашнего использования. Благодаря уникальному механизму вы сможете быстро выбрать нужную биту и произвести замену. Данный процесс можно производить одним движением. Отвертка имеет шесть наиболее популярных бит.

Цена: US $6.89

Полезный инструмент, используется для работы с силиконовыми герметиками и другими замазками. Мягкая угловая накладка с одной стороны предназначена для формирования герметичного шва, с другой стороны расположен зубец, чтобы снять старый силикон.

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Цена: US $1.61

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