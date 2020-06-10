Топ-7 полезных мужских инструментов с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторный шуруповёрт, отвертка-револьвер, рубанок для гипсокартона и многое другое
Аккумуляторный шуруповёрт
Недорогой бытовой шуруповёрт хорошего качества, который пригодится каждому домашнему мастеру. Простой и удобный в эксплуатации. Если вам понадобятся запасные части, вы сможете заказать их у продавца. При заказе вы сможете получить дополнительные скидочные купоны.
Цена: US $32.80
Рубанок для гипсокартона
Для обработки торцов изделий идеально подойдет данный инструмент. Два узла крепления режущих лезвий под заданным углом входят в конструкцию. Благодаря этому получается качественная кромка со снятой фаской. Цена: US $10.50
Биты с магнитным фиксатором
Цена: US $2.45
Набор начинающего электрика
Полезный набор, который пригодится каждому мастеру. С его помощью вы сможете произвести минимальные электромонтажные работы. В сам набор входит большое количество полезных предметов, например, термоусадочные трубки, клеммы, стяжки и т.д.
Цена: US $24.99
Приспособление для быстрого скручивания проводов
рекламаЧтобы быстро и качественно приготовить скруток из электрических проводов, вам понадобится данное приспособление. Изоляция автоматически снимается с соединяемых концов провода. Приспособление может одновременно скручивать до пяти проводов.
Цена: US $3.96
Отвертка-револьвер
Отвертка подходит как для профессионального, так и домашнего использования. Благодаря уникальному механизму вы сможете быстро выбрать нужную биту и произвести замену. Данный процесс можно производить одним движением. Отвертка имеет шесть наиболее популярных бит.
Цена: US $6.89
Инструмент для работы с герметиками
Полезный инструмент, используется для работы с силиконовыми герметиками и другими замазками. Мягкая угловая накладка с одной стороны предназначена для формирования герметичного шва, с другой стороны расположен зубец, чтобы снять старый силикон.
рекламаЦена: US $1.61
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