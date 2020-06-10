Ультратонкий планшет со множеством светодиодных ламп, благодаря которым вы сможете видеть сквозь толстую бумагу. В нем используется технология защиты зрения, которая идеально подходит для создания эскизов, рисования, создания анимации, трассировки изображений и много другого.





Цена: US $6.44 - 20.36

Умные часы от компании Xiaomi c AMOLED экраном с высоким разрешением 348x442. Корпус пластиковый, ремешок силиконовый. Выдерживает давление до 5 АТМ. Часы оснащены большим набором датчиком, датчик сердечного ритма, акселерометр, барометрический, геомагнитный и датчик освещенности. Часы будут отслеживать вашу физическую активность. Предусмотрено 12 режимов. Автономность работы 14 дней.

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Цена: US $139.99

Флюоресцентные ленты светятся в темноте, благодаря специальному пигменту. Их используют для декора. Лента имеет яркое свечение. Клеится просто и не оставляет следов клея.

Цена: US $1.39

Мощный магнитный держатель для телефона, с помощью которого вы сможете организовать удобное место для телефона в вашем автомобиле. Крепится на дефлекторе. Специальная магнитная пластина крепится на корпус телефона. Пользоваться просто и удобно.

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Цена: US $3.99

Компактный повербанк на 10 000 мАч не займет много места в сумке или рюкзаке. Габариты: 92x62x22 мм. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Оснащен портами Lightning или USB Type-C, есть и USB-выход. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $16.99

Беспроводные наушники Baseus Encok W01 с автономностью работы 6 часов. Имеют защиту от брызг и пота. Активировать голосового ассистента вы сможете одним нажатием кнопки. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Звук качественный с хорошим запасом громкости. Интересная модель для ежедневного использования.

Цена: US $28.99

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Мощный компрессор от компании Baseus размером 140х106х48 миллиметров. Способен накачать шину 195/65 R15 за 140 секунд. Работу в темноте обеспечат 4 встроенные светодиодные лампы. Компрессор имеет 18 автоматических режимов для правильного давления в шинах и предотвращения перегрузки.



Цена: US $39.99









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