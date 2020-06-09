Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - механическая клавиатура Fighting Nation M1, антибликовые очки, пробка с кодовым замком и другое
Мини смартфон
Для всех любителей компактных размеров идеально подойдет данная модель телефона с 2,5 дюймовым экраном и поддержкой 4G. Работает под управлением ОС Android 7.0. Вы сможете играть в игры, просматривать веб-страницы, общаться в социальных сетях. Благодаря компактному размеру он легко управляется одной рукой и поместится в кермане рубашки.
Цена: US $71.24
Механическая клавиатура Fighting Nation M1
Особенностью данной клавиатуры является современный игровой дизайн, многоцветная подсветка с несколькими режимами свечения, металлическое основание и четкий ход клавиш. Клавиатура проводная и подключается через USB. Совместима с Windows XP/Vista/7/8/10.
Повербанк от Xiaomi
Ультратонкий и стильный повербанк от компании Xiaomi емкостью 20 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой и беспроводной зарядки, одновременно можно зарядить до трех устройств. На LED дисплее отображается процент оставшегося заряда. Подойдет для зарядки смартфонов, планшетов и других устройств.
Цена: US $24.99
Антибликовые очки
Антибликовые очки придуманы для водителей для улучшения видимости в любое время суток. Они улучшают четкость зрения в плохих погодных условиях, защищают глаза от ослепления и обезопасят вас от неприятных ситуаций.
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Цена: US $0.65 - 1.89
Корректор осанки Aptoco
Хороший корсет с дышащим латексным ремешком регулировки. Сам корсет изготовлен из легкого неопрена, можно носить под одеждой или поверх. Эта полезная вещь поможет разгрузить мышцы спины и исправить осанку.
Цена: US $4.62
Пробка с кодовым замком для бутылок
Оригинальная пробка с кодовым замком, на которой вы сможете установить любую комбинацию, например, спонтанное число или знаменательную дату. Такая пробка сбережет ваши алкогольные запасы и защитит детей от случайного знакомства со спиртными напитками. Также ее часто используют для упаковки подарков.
рекламаЦена: US $3.18
Ночник "Зайка"
Создать приятную атмосферу тепла в детской комнате вам поможет ночник-игрушка, который станет настоящий другом для вашего ребенка. Он послужит прекрасным украшением для комнаты и станет идеальным подарком для ребенка и друзей. Ночник полностью безопасный даже для самых маленьких детей. Чтобы включить ночник, его необходимо слегка погладить. Ночник светится несколькими цветами.
Цена: US $10.80
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