Портативный и легкий, легко переносимый. Насос с легкостью поместится у вас на ладони. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава. Простой и удобный в использовании. Способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar).





Цена: US $13.97

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Популярная модель беспроводных наушников отлично сочетает в себе цену и качество. Автономность работы 6 часов. Плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Звук яркий и насыщенный. Синхронизация с телефоном производится посредством Bluetooth 5.0, есть поддержка AAC.

Цена: US $21.69

Быстро устранить неприятные запахи в автомобиле и улучшить качество воздуха вам поможет ароматизатор от компании Baseus. Стильный и компактный со стойким и приятным ароматом. Он не оказывает негативного влияния на здоровье.





реклама

Цена: US $8.35

Отличный набор для геймера: игровая клавиатура и мышь. Клавиатура имеет прочную и долговечную конструкцию, которая выдерживает суровые условия непрерывной и интенсивной игры. Имеет качественную настраиваемую подсветку. Весит 800 г.

Мышь игровая. Благодаря эргономичному корпусу кисть руки не чувствует усталости при длительном использовании. Разрешение: 1600-2400-3200-5500 dpi. Совместима с ОС Windows XP, Vista, Windows 7/8, MAC.

Цена: US $14.81 - 23.19

реклама

TicWatch Pro - стильные часы нового поколения с мощной начинкой и влагозащитой по военному стандарту. В гаджете установлены мультинавигационная система GPS и Glonass для точного отслеживания вашей актуальной геолокации. Есть NFC. Часы получили 1 Гб оперативной и 4 Гб встроенной памяти. Они будут круглосуточно мониторить сердечный ритм, отслеживать фазы сна, подсчитывать пройденное расстояние, вы сможете общаться с голосовым ассистентом прямо через интерфейс часов и многое другое. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Автономность составляет 30 дней.

Цена: US $259.99

Качественные аккумуляторы емкостью 3 400 мАч. Купив один раз вы сэкономите время и деньги. Аккумуляторы имеют хорошее качество, прослужат не один год. Размер: 67 мм x 18.5 мм. Форм-фактор 18650.

Цена: US $2.29

Полноразмерная модель наушников с закрытыми чашками. Имеют активное шумоподавление и 40-мм динамические излучатели. Чашки разворачиваются на 90°. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч, автономность работы 20 часов. Поддерживают A2DP, AVRCP, HFP и HSP.



Цена: US $55.98









Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



