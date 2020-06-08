Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - велосипедный насос, наушники Ausdom TW01, аккумуляторы 18650 3400 мАч и другое
Портативный велосипедный насос
Портативный и легкий, легко переносимый. Насос с легкостью поместится у вас на ладони. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава. Простой и удобный в использовании. Способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar).
Цена: US $13.97
Беспроводные наушники Ausdom TW01
Цена: US $21.69
Автомобильный ароматизатор Baseus
Быстро устранить неприятные запахи в автомобиле и улучшить качество воздуха вам поможет ароматизатор от компании Baseus. Стильный и компактный со стойким и приятным ароматом. Он не оказывает негативного влияния на здоровье.
рекламаЦена: US $8.35
Набор 2 в 1 игровая клавиатура и мышь
Отличный набор для геймера: игровая клавиатура и мышь. Клавиатура имеет прочную и долговечную конструкцию, которая выдерживает суровые условия непрерывной и интенсивной игры. Имеет качественную настраиваемую подсветку. Весит 800 г.
Мышь игровая. Благодаря эргономичному корпусу кисть руки не чувствует усталости при длительном использовании. Разрешение: 1600-2400-3200-5500 dpi. Совместима с ОС Windows XP, Vista, Windows 7/8, MAC.
Цена: US $14.81 - 23.19
TicWatch Pro 2020
рекламаTicWatch Pro - стильные часы нового поколения с мощной начинкой и влагозащитой по военному стандарту. В гаджете установлены мультинавигационная система GPS и Glonass для точного отслеживания вашей актуальной геолокации. Есть NFC. Часы получили 1 Гб оперативной и 4 Гб встроенной памяти. Они будут круглосуточно мониторить сердечный ритм, отслеживать фазы сна, подсчитывать пройденное расстояние, вы сможете общаться с голосовым ассистентом прямо через интерфейс часов и многое другое. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Автономность составляет 30 дней.
Цена: US $259.99
Аккумуляторы 18650 3400 мАч
Качественные аккумуляторы емкостью 3 400 мАч. Купив один раз вы сэкономите время и деньги. Аккумуляторы имеют хорошее качество, прослужат не один год. Размер: 67 мм x 18.5 мм. Форм-фактор 18650.
Цена: US $2.29
Ausdom ANC8
Полноразмерная модель наушников с закрытыми чашками. Имеют активное шумоподавление и 40-мм динамические излучатели. Чашки разворачиваются на 90°. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч, автономность работы 20 часов. Поддерживают A2DP, AVRCP, HFP и HSP.
Цена: US $55.98
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