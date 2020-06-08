Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - компьютерная мышь Delux M618plus, бот Mi Bunny Block, мини-вентилятор, фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 и другое
Мышь компьютерная Delux M618plus
Удобная вертикальная мышка, которая не вызывает напряжения в запястье даже при длительной работе. Оснащена шестью активными кнопками. Работает на частоте 2,4G. Чувствительность настраивается в пределах от 800 до 4 000 dpi. Есть RGB‑подсветка и поддержка макросов.
Цена: US $24.99
8BitDo N30 Wireless Mouse
Цена: US $24.99
Триммер Xiaomi
Беспроводной тример от компании Xiaomi с насадкой для регулирования длины стрижки от 0,7 до 21 мм. Имеет 2 скорости. Автономность работы составляет 90 минут. Заряжается через порт USB‑C.
Цена: US $16.98
Колёсный Xiaomi Mi Bunny Block Robot
рекламаОригинальный робот из 978 деталей с процессором, который вы сможете собрать самостоятельно. С помощью данного набора вы сможете собрать 4 разные модели робота: боевого робота, динозавра, мотоцикл или летающий аппарат. Управлять роботом можно с помощью мобильного приложения.
Цена: US $158.07
Мини-вентилятор
Складной мини-вентилятор, имеет 2 скорости. Для своего компактного размера создает достаточно мощный поток воздуха. Питается от аккумулятора. Автономность работы составляет 3 часа. Заряжается через разъем miniUSB.
Цена: US $4.77
Xiaomi Mi Smart Band 4
рекламаФитнес-браслет от компании Xiaomi с ярким AMOLED дисплеем 0,95 дюйма и множеством полезных функций. Автономность работы 14 дней. Фитнес-браслет следит за вашей физической активностью, он определяет пройденное расстояние и подсчитывает потраченные калории, отслеживает фазы сна и мониторит ваш пульс. Предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления, отклонять входящие вызовы и многое другое. Синхронизировав со своим смартфоном, вы расширите функционал браслета.
Цена: US $17.49
Беспроводные наушники
Хорошие беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth 5.0. Автономность работы составляет около 3 часов. Наушники имеют влагозащиту, поэтому подойдут для занятий спортом. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Кейс поддерживает беспроводную зарядку.
Цена: US $19.99
Скидки на максимум
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила