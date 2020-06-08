Удобная вертикальная мышка, которая не вызывает напряжения в запястье даже при длительной работе. Оснащена шестью активными кнопками. Работает на частоте 2,4G. Чувствительность настраивается в пределах от 800 до 4 000 dpi. Есть RGB‑подсветка и поддержка макросов.





Цена: US $24.99

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Необычная компьютерная мышь с угловатым корпусом и небольшими кнопками, которые будут не очень удобны при длительной работе. Создатели данной модели вдохновились дизайном 8‑битной консоли Nintendo Entertainment System. Мышь идеально подойдет для подарка.

Цена: US $24.99

Беспроводной тример от компании Xiaomi с насадкой для регулирования длины стрижки от 0,7 до 21 мм. Имеет 2 скорости. Автономность работы составляет 90 минут. Заряжается через порт USB‑C.

Цена: US $16.98

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Оригинальный робот из 978 деталей с процессором, который вы сможете собрать самостоятельно. С помощью данного набора вы сможете собрать 4 разные модели робота: боевого робота, динозавра, мотоцикл или летающий аппарат. Управлять роботом можно с помощью мобильного приложения.

Цена: US $158.07

Складной мини-вентилятор, имеет 2 скорости. Для своего компактного размера создает достаточно мощный поток воздуха. Питается от аккумулятора. Автономность работы составляет 3 часа. Заряжается через разъем miniUSB.

Цена: US $4.77

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Фитнес-браслет от компании Xiaomi с ярким AMOLED дисплеем 0,95 дюйма и множеством полезных функций. Автономность работы 14 дней. Фитнес-браслет следит за вашей физической активностью, он определяет пройденное расстояние и подсчитывает потраченные калории, отслеживает фазы сна и мониторит ваш пульс. Предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления, отклонять входящие вызовы и многое другое. Синхронизировав со своим смартфоном, вы расширите функционал браслета.

Цена: US $17.49

Хорошие беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth 5.0. Автономность работы составляет около 3 часов. Наушники имеют влагозащиту, поэтому подойдут для занятий спортом. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Кейс поддерживает беспроводную зарядку.

Цена: US $19.99





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