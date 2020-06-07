Компактная камера с легкостью поместится у вас на ладони. Снимает Full HD со скоростью 30 кадров/с. Ее можно использовать в качестве видеорегистратора или установить на дрон. Качество съёмки хорошее.

Цена: US $9.98

Популярная зубная щетка с 5 скоростными режимами. Идеально подойдет для эффективной чистки, отбеливания и полировки зубов. Каждые 30 секунд щетка будет напоминать вам о необходимости перехода на другую зону. Автономность работы 15 дней.

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Цена: US $5.69

Мягкая игрушка "Дневная Фурия" из популярного мультфильма "Как приручить дракона 3". Очень приятная на ощупь. Она создана из нежного и шелковистого на ощупь плюша и качественных текстильных материалов.

Цена: US $1.42

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Небольшой робот на колесах, которого вы сможете собрать самостоятельно. Оснащен ультразвуковым и инфракрасным датчиком для ориентации в пространстве. Управляется при помощи пульта или мобильного приложения. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth.





Цена: US $69.69

Качественный видеорегистратор от компании Xiaomi с хорошим объективом и поддержкой разрешения Full HD. Отлично снимает при слабом освещении. Угол обзора составляет 140 градусов. Оснащен дисплеем диагональю 3 дюйма. Запись видео включается автоматически при вибрации или необычном движении.

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Цена: US $70.55

Реалистичные пластиковые фигурки ксеноморфов могут стать оригинальным подарком. Фигурки подсвечиваются светодиодной подсветкой. В набор также входят грудоломы.

Цена: US $20.90

Полезное приспособление, которое поможет сэкономить место в шкафу. На такой вешалке вы с легкостью разместите 5 пар брюк. Несмотря на такое плотное заполнение каждая пара брюк прекрасна видна.

Цена: US $4.95

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