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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бот Keywish Hummer, видеорегистратор Xiaomi, ультразвуковая электрическая зубная щетка и многое другое

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Мини-камера

Компактная камера с легкостью поместится у вас на ладони. Снимает Full HD со скоростью 30 кадров/с. Ее можно использовать в качестве видеорегистратора или установить на дрон. Качество съёмки хорошее. 

Цена: US $9.98

Ультразвуковая электрическая зубная щетка 

Популярная зубная щетка с 5 скоростными режимами. Идеально подойдет для эффективной чистки, отбеливания и полировки зубов. Каждые 30 секунд щетка будет напоминать вам о необходимости перехода на другую зону. Автономность работы 15 дней.  

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Цена: US $5.69

Мягкая игрушка

Мягкая игрушка "Дневная Фурия" из популярного мультфильма "Как приручить дракона 3". Очень приятная на ощупь. Она создана из нежного и шелковистого на ощупь плюша и качественных текстильных материалов. 

Цена: US $1.42

Keywish Hummer-Bot 2.0

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Небольшой робот на колесах, которого вы сможете собрать самостоятельно. Оснащен ультразвуковым и инфракрасным датчиком для ориентации в пространстве. Управляется при помощи пульта или мобильного приложения. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth.


Цена: US $69.69

Видеорегистратор Xiaomi

Качественный видеорегистратор от компании Xiaomi с хорошим объективом и поддержкой разрешения Full HD. Отлично снимает при слабом освещении. Угол обзора составляет 140 градусов. Оснащен дисплеем диагональю 3 дюйма. Запись видео включается автоматически при вибрации или необычном движении.

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Цена: US $70.55

Необычные фигурки 

Реалистичные пластиковые фигурки ксеноморфов могут стать оригинальным подарком. Фигурки подсвечиваются светодиодной подсветкой. В набор также входят грудоломы. 

Цена: US $20.90

Многоуровневая вешалка

Полезное приспособление, которое поможет сэкономить место в шкафу. На такой вешалке вы с легкостью разместите 5 пар брюк. Несмотря на такое плотное заполнение каждая пара брюк прекрасна видна. 

Цена: US $4.95


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