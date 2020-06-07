Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - многофункциональный усилитель Sabaj A3, наушники Ausdom TW01, батарейки типа AA от Xiaomi и многое другое
Sabaj A3
Многофункциональный усилитель с поддержкой Hi-Res (24 бита 96 кГц). Корпус металлический. Габариты: 106 мм x 119 мм x 36 мм. Для синхронизации с другими устройствами оснащен модулем bluetooth 4.2, портом USB и AUX. В меню устройства можно выбрать 15 пресетов эквалайзера, а также вручную настроить высокие и низкие частоты в пределах от -12 до 12 Дб. Звучит аппарат достойно. Вес: 427 г.
Цена: US $113.99
Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma
Портативный увлажнитель воздуха от компании Xiaomi станет полезным устройством в длительных или деловых поездках. Использует ультразвуковую технологию, превращая воду в водяной пар. Емкость 185 мл, испарения 30 мл/ч. Заряжается через USB-кабеь.
Цена: US $12.46
Ausdom TW01
Популярные беспроводные наушники с автономностью работы на одном заряде до 6 часов. Плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом. Характеристики стандартные: динамические излучатели по 8 мм, емкость аккумулятора в зарядном кейсе 600 мАч. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, есть поддержка AAC.
Цена: US $21.69
Ausdom K1
рекламаДетские наушники хорошего качества c потрясающим дизайном. В наушниках реализован ограничитель до 85 дБ, чтобы ребенок не повредил слух. Конструкция удобная и при длительном ношении не вызывает дискомфорт. Для совместного прослушивания музыки в наушниках предусмотрен дополнительный разъем 3.5-мм.
Цена: US $19.14
Батарейки типа AA от Xiaomi
Набор батареек от Xiaomi, батарейки имеют 4 степени защиты, длительный срок эксплуатации, а также они безопасны для окружающей среды. Поставляются в прозрачном боксе. В набор входит 10 шт. Используются в беспроводных клавиатурах, игрушках, фонарях и т.д.
рекламаЦена: US $8.31 / набор
Держатель банковских карт
Стильный держатель для 6 кредитных карт. Корпус из алюминиевого сплава. Извлекаются одним нажатием кнопки. Чтобы карты не разлетелись в разные стороны, предусмотрена торцевая стенка на слоте, которая фиксируется магнитом.
Цена: US $6.97
HJCE T7
Компактная колонка с практически овальной формой и защитой от влаги IPX5. Имеет один 5-ваттный динамик и небольшой пассивный излучатель. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 4 часов. Для подключения накопителей предусмотрен USB порт, также есть слот для карты памяти microSD и разъём microU.
Цена: US $10.00
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