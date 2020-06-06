Смарт-часы Amazfit GTS, несмотря на свою бюджетную стоимость, выглядят дорого. По внешнему виду напоминают Apple Watch. Корпус из авиационного алюминиевого сплава. Диагональ AMOLED-диспля 1,65 дюйма. Влагозащита 5 АТМ. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Часы будут следить за вашей физической активностью, есть 12 спортивных режимов. Емкость батареи 220 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 2 недель.

Цена: US $139.99

Ультратонкие смарт-часы с потрясающем дизайном. Получили стальной корпус и качественный IPS дисплей размером 1.22 дюйма. Смарт-часы станут вашим надежным ассистентом и помогут контролировать показатели здоровья. Часы отслеживают не только ваш пульс, но и следят за вашим давлением, а также делают ЭКГ. Часы многофункциональны. Синхронизировав их со смартфоном, вы сможете управлять камерой, отвечать на вызовы, всегда оставаться в курсе, что происходит с вашими друзьями в социальных сетях и многое другое.

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Цена: US $36.95 - 43.11

Одна из самых тонких и легких моделей смарт-часов с круглым корпусом, на который нанесена лазерная гравировка. Смотрятся стильно. Honor Magic Watch 2 получили AMOLED дисплей 1,39 дюйма. Автономность работы составляет 14 дней. Часы выдерживают давление до 5 АТМ. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.1. Совместимы как с Android, так и iOS. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 15 спортивных режимов. Часы будут следить за состоянием вашего пульса, подсчитывать пройденное расстояние, потраченные калории, отслеживать фазы сна и многое другое.

Цена: US $126.16

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Смарт-часы с поликарбонатовым корпусом диаметром 43 миллиметра и ярким дисплеем диагональю 1,28 дюйма. На странице продавца данная модель представлена в трех цветах: синем, розовом и черном. Часы выдерживают давление до 3 АТМ. Оснащены оптическим PPG-датчиком. Часы будут следить за состоянием вашего пульса, подсчитывать потраченные калории, пройденное расстояние. Есть несколько спортивных режимов. Чтобы расширить функционал, необходимо установить фирменное приложение на ваш смартфон. Автономность работы составляет 45 дней.

Цена: US $59.99

Яркая и запоминающаяся модель смарт-часов вышла на рынок в 2020 году. Выделяется среди аналогов отличным качеством сборки и премиальными характеристиками. Получили AMOLED дисплей, диагональ которого составляет 1.39 дюйма, разрешение 454х454 пикселей. Имеют отличные углы обзора. Корпус металлический. Часы поддерживают WIFI и 4G LTE. Работают на процессоре MTK6739 1,25 ГГц. Девайс получил 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Данная модель поддерживает nano-Sim карту. Оснащены модулями WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS. Есть встроенная камера на 8 Мп. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth, работают без разрыва связи на расстоянии 10 метров.

Цена: US $126.77

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Новые смарт-часы от компании Xiaomi с круглым корпусом из нержавеющей стали и качественным съемным ремешком. Дисплей AMOLED диагональю 1,39 дюйма с хорошей яркостью. Влагозащита 5 АТМ. Оснащены оптическим датчиком BioTracker PPG. Часы станут вашим настоящим помощником. Поддерживают 10 спортивных режимов, отслеживают различные показатели здоровья. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, часы напомнят вам о предстоящем важном событии, вы сможете управлять музыкой и многое другое. Автономность работы 14 дней.

Цена: US $102.49

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 получили яркий запоминающийся дизайн, а также AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма. Управление сенсорное. На руке данный аксессуар смотрится шикарно. Часы имеют все популярные функции носимой электроники. Поддерживают 15 спортивных режимов, мониторят пульс, отслеживают фазы сна, точно определяют местоположение. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, отвечать на звонки, управлять музыкой и многое другое. Автономность работы составляет 14 дней.

Цена: US $126.16













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