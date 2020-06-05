Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смарт‑часы Xiaomi YouPin Haylou, промышленный респиратор, метеостанция и другое
Метеостанция
Современная метеостанция отлично впишется в интерьер вашей квартиры. Точно считывать информацию позволит современный HD экран. Яркость экрана регулируется. Вы сможете просматривать давление за последнее 12 часов, а также пользоваться встроенной функцией будильник. На экран выводятся анимированные символы прогноза погоды. Есть предупреждения о заморозках и многое другое. Питается как от батареи, так и от USB.
Цена: US $26.00
Двухсторонняя клейкая лента многоразовая
Двухсторонняя клейкая лента изготовлена из специального гелевого материала. С ее помощью вы сможете прикрепить любые вещи практически на любых поверхностях. Скотч многоразовый, вам достаточно промыть его водой, и он снова обретет клейкие свойства.
Цена: US $0.78 - 3.78
Смарт‑часы Xiaomi YouPin Haylou LS05
Смарт-часы от компании Xiaomi с круглым дисплеем и разрешением 240x240 пикселей. Стандарт защиты IP68. Корпус металлический. Автономность работы составляет 30 дней.
Смарт-часы будут отслеживать вашу физическую активность: подсчитывать пройденное расстояние, мониторить пульс, следить за фазами сна. Вы сможете принимать уведомления из социальных сетей, управлять музыкой, тренировать дыхание и т.д. В часах предусмотрено 12 спортивных режимов для любителей активного образа жизни.
рекламаЦена: US $34.99
Лампа-ночник
Оригинальная лампа-ночник в виде хрустального шара может стать отличным подарком для родных и близких. Такой сувенир впишется в любой интерьер квартиры. Смотрится реалистично. Питается от батареек, которые идут в комплекте.
Цена: US $11.73
Коврик для рабочего стола
Ультратонкий коврик для рабочего стола с уникальным дизайном. Мягкая поверхность ткани обеспечивает точное управление мышью и стабильную работу на рабочем месте. На странице продавца представлено несколько вариантов размера.
рекламаЦена: US $7.98
Солнцезащитная шторка для авто
Солнцезащитная шторка на лобовое или заднее стекло. Надежно защитит салон вашего автомобиля от солнца. Крепится на присосках и при необходимости присоски быстро убираются. Продавец предлагает четыре варианта размера шторки.
Цена: US $18.73
Промышленный респиратор
Респиратор стандарта FFP3 плотно прилегает к лицу и надежно защищает вас от мелких частиц пыли, вирусов, различных грибков и бактерий. В комплект поставки входит несколько картриджей. Модель качественная и при длительном ношении не вызывает дискомфорт.
Цена: US $44.99
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