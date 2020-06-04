Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - робот-дизинфектор, солнечное зарядное устройство, мини клавиатура, флюоресцентные ленты и другое
Компьютерная мышь Perixx PERIMICE-513
Эргономическая компьютерная мышь с 6 кнопками. Благодаря вертикальному хвату отсутствует усталость запястья. Идеально подойдет для людей, которые все свое время проводят за компьютером. Мышь проводная. Длина кабеля составляет 1,8 метра. Габариты: 12,5x6,3x7,5 см. Разрешение: 1000/1600/2000 dpi.
Цена: US $19.38
Программируемый робот
Освоить основы программирования в игровой форме вам поможет этот маленький робот. Оснащен большим набором датчиков и сенсоров, которые помогают взаимодействовать ему с окружающим миром. Данный робот поможет развить у вашего ребенка творческое мышление. Робот имеет три кнопки управления, небольшой LED-экран и гусеничный ход.
Портативное солнечное зарядное устройство
С помощью данного зарядного устройства вы сможете быстро подзарядить ваш смартфон. Данная зарядка превратит любое окно в настоящую розетку. Устройство имеет компактные габариты, легкое и удобное. Вес составляет около 108 г. Совместимо с USB портом. Идеально подойдет для путешественников.
Цена: US $12.93
Робот-дизинфектор
Данное устройство сделает ваше спальное место стерильным. Для этого вам достаточно включить устройство и поставить его на постель. Робот оснащен сенсорами и ультрафиолетовыми лампами. Устройство самостоятельно обработает каждый сантиметр вашего спального места. Одного заряда аккумулятора хватит на 3 часа работы. Весит всего 220 г.
Цена: US $199.00
Мини клавиатура
рекламаКомпактная клавиатура — незаменимый помощник в поездках и на работе. Данная клавиатура превратит ваш смартфон или планшет в отличный инструмент для ввода большого количества текста. Клавиатура мультиплатформенная и совместима со всеми ОС.
Цена: US $20.99
Флюоресцентные ленты
Флюоресцентные ленты, которые светятся в темноте. Их используют для декора, а также обозначения ступенек лестниц, углов мебели и т.д. Клеятся легко и не оставляют следы клея после себя, при необходимости можно снять.
Цена: US $1.39
Зарядное устройство с четырьмя портами и дисплеем
Зарядное устройство с небольшим дисплеем, на который выводится сила тока и напряжение для каждого порта. Оснащено тремя USB портами и одним Type-C. С его помощью от одной розетки вы сможете заряжать сразу 4 гаджета. Поддерживает функцию быстрой зарядки
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Цена: US $12.95
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