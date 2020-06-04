Эргономическая компьютерная мышь с 6 кнопками. Благодаря вертикальному хвату отсутствует усталость запястья. Идеально подойдет для людей, которые все свое время проводят за компьютером. Мышь проводная. Длина кабеля составляет 1,8 метра. Габариты: 12,5x6,3x7,5 см. Разрешение: 1000/1600/2000 dpi.

Цена: US $19.38

Освоить основы программирования в игровой форме вам поможет этот маленький робот. Оснащен большим набором датчиков и сенсоров, которые помогают взаимодействовать ему с окружающим миром. Данный робот поможет развить у вашего ребенка творческое мышление. Робот имеет три кнопки управления, небольшой LED-экран и гусеничный ход.



анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Цена: US $68.31

С помощью данного зарядного устройства вы сможете быстро подзарядить ваш смартфон. Данная зарядка превратит любое окно в настоящую розетку. Устройство имеет компактные габариты, легкое и удобное. Вес составляет около 108 г. Совместимо с USB портом. Идеально подойдет для путешественников.

Цена: US $12.93

Данное устройство сделает ваше спальное место стерильным. Для этого вам достаточно включить устройство и поставить его на постель. Робот оснащен сенсорами и ультрафиолетовыми лампами. Устройство самостоятельно обработает каждый сантиметр вашего спального места. Одного заряда аккумулятора хватит на 3 часа работы. Весит всего 220 г.

Цена: US $199.00

реклама

Компактная клавиатура — незаменимый помощник в поездках и на работе. Данная клавиатура превратит ваш смартфон или планшет в отличный инструмент для ввода большого количества текста. Клавиатура мультиплатформенная и совместима со всеми ОС.

Цена: US $20.99

Флюоресцентные ленты, которые светятся в темноте. Их используют для декора, а также обозначения ступенек лестниц, углов мебели и т.д. Клеятся легко и не оставляют следы клея после себя, при необходимости можно снять.

Цена: US $1.39

Зарядное устройство с небольшим дисплеем, на который выводится сила тока и напряжение для каждого порта. Оснащено тремя USB портами и одним Type-C. С его помощью от одной розетки вы сможете заряжать сразу 4 гаджета. Поддерживает функцию быстрой зарядки

реклама

Цена: US $12.95

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



