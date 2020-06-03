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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - поляризованные солнцезащитные очки, игровая мышь Delux M625, pеспиратор от компании Yinkuu, клей B-7000

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Портативный велосипедный насос

Надежный насос компактного размера, изготовленный из качественного алюминиевого сплава, имеет высокие прочностные характеристики. Насос с легкостью поместится у вас на ладони. Способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar). Вес составляет 68 г. 

Цена: US $13.97

Поляризованные солнцезащитные очки 

В солнечную погоду без солнцезащитных очков не обойтись. Желательно, чтобы эти очки были с поляризацией. Они блокируют поляризованный свет, который создаёт блики,раздражает глаза и мешает чётко видеть.  

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Цена: US $11.00

Игровая мышь Delux M625 с топовым сенсором PMW3360

Игровая компьютерная мышь с 6 программируемыми кнопками и колесиком с функцией нажатия. Кабель гибкий 1,8 метра в тканевой обмотке. Эргономичная форма мыши обеспечивает максимальный комфорт в игре. Мышь плавно движется при любых поворотах, реагируя на малейшие движения быстро и четко. Подсветка RGB 16,8 миллиона цветов. Частота опроса USB: 125/250/500/1000 Гц. DPI: 1000/2000/4000/8000/12000 (24000 Макс). 

Цена: US $18.99

Умные часы Amazfit Stratos 3

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Смарт-часы с TFT-экраном диагональю 1,34 дюйма и разрешением 320×320 пикселей. Часы оснащены целым набором датчиков: оптическим датчиком измерения пульса, геомагнитным датчиком, барометрическим и трехосевым геомагнитным датчиком, а также 4 модулями спутниковой навигации. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Автономность работы составляет 14 дней. 

Цена: US $219.99

Респиратор от компании Yinkuu

Хороший респиратор за небольшие деньги. Он плотно облегает лицо, силикон мягкий, при длительном ношении не вызывает дискомфорт. Благодаря пятислойному фильтру с активированным углем респиратор эффективно справляется даже с самыми мелкими частицами пыли, разнообразными вирусами и т.п. 

Цена: US $6.48

Аккумуляторы 18650 3400 мАч

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Аккумуляторы высокой мощности и хорошим качеством. Купив один раз вы сэкономите свое время и деньги, вам больше не придется постоянно покупать обычные батарейки. Емкость каждого аккумулятора 3400 мАч. Размер: 67 мм x 18.5 мм. Форм-фактор 18650. Аккумуляторы выдерживают высокие токи, но не имеют плату защиты. Служат не один год.

 Цена: US $2.79

Клей прозрачный B-7000

Клей, который широко применяется в ремонте техники, например, для поклейки модулей, сенсоров и других частей. Перед нанесением рекомендуется обезжирить поверхность, а после зафиксировать приклеиваемый предмет на 15 минут. При попадании клея на кожу он легко удаляется и не является токсичным.

Цена: US $3.52




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Судя по нику Zen3 пока что есть только у тебя. Все остальные в очереди отмечаются каждую неделю в 2 часа ночи.
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Y0!
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> Но если вы также ужаснулись ценам на платы с чипсетами B550 от Asus, то... ...надо пропустить всю новую продукцию AMD, обрушить им продажи и дать этим понять, что наглеть нельзя?.. Хотя, о чём это я...
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Алексей
08:12
это амуде сдулось раньше времени отсутствие загрузки на проце указывает о его не эффективной работе
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Moonister
08:11
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Алексей
08:11
у тебя даже ник zen3 не смешной ты наш не фанат
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Ваня Ергаков
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