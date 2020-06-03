Надежный насос компактного размера, изготовленный из качественного алюминиевого сплава, имеет высокие прочностные характеристики. Насос с легкостью поместится у вас на ладони. Способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar). Вес составляет 68 г.

Цена: US $13.97

В солнечную погоду без солнцезащитных очков не обойтись. Желательно, чтобы эти очки были с поляризацией. Они блокируют поляризованный свет, который создаёт блики,раздражает глаза и мешает чётко видеть.

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Цена: US $11.00

Игровая компьютерная мышь с 6 программируемыми кнопками и колесиком с функцией нажатия. Кабель гибкий 1,8 метра в тканевой обмотке. Эргономичная форма мыши обеспечивает максимальный комфорт в игре. Мышь плавно движется при любых поворотах, реагируя на малейшие движения быстро и четко. Подсветка RGB 16,8 миллиона цветов. Частота опроса USB: 125/250/500/1000 Гц. DPI: 1000/2000/4000/8000/12000 (24000 Макс).

Цена: US $18.99

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Смарт-часы с TFT-экраном диагональю 1,34 дюйма и разрешением 320×320 пикселей. Часы оснащены целым набором датчиков: оптическим датчиком измерения пульса, геомагнитным датчиком, барометрическим и трехосевым геомагнитным датчиком, а также 4 модулями спутниковой навигации. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Автономность работы составляет 14 дней.

Цена: US $219.99

Хороший респиратор за небольшие деньги. Он плотно облегает лицо, силикон мягкий, при длительном ношении не вызывает дискомфорт. Благодаря пятислойному фильтру с активированным углем респиратор эффективно справляется даже с самыми мелкими частицами пыли, разнообразными вирусами и т.п.

Цена: US $6.48

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Аккумуляторы высокой мощности и хорошим качеством. Купив один раз вы сэкономите свое время и деньги, вам больше не придется постоянно покупать обычные батарейки. Емкость каждого аккумулятора 3400 мАч. Размер: 67 мм x 18.5 мм. Форм-фактор 18650. Аккумуляторы выдерживают высокие токи, но не имеют плату защиты. Служат не один год.

Цена: US $2.79

Клей, который широко применяется в ремонте техники, например, для поклейки модулей, сенсоров и других частей. Перед нанесением рекомендуется обезжирить поверхность, а после зафиксировать приклеиваемый предмет на 15 минут. При попадании клея на кожу он легко удаляется и не является токсичным.

Цена: US $3.52









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