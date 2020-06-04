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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - механическая клавиатура, робот-пылесос Sweeping Vacuum Cleaner, электронные часы с термометром и гигрометром и другое

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Механическая клавиатура 

Механическая клавиатура получила интересный дизайн. Клавиши круглые в стиле старых печатных машинок. Передняя панель алюминиевая. Предусмотрена защита от пролившейся жидкости. Особенность клавиатуры в высоко посаженных кнопках, создается ощущение, что они висят в воздухе.Подсветка качественная, позволит играть или работать не включая свет в комнате. Габариты: 435x125x36 мм.

Цена: US $29.99

Налобный фонарь

Хороший налобный фонарь, который можно использовать не только на природе, но и в бытовых ситуациях. Он обеспечивает мощный источник света, который необходим в различных ситуациях. Его можно использовать как полноценный светильник в помещении. В отличие от других моделей в нем установлены не диодные, а галогеновые лампы.  

Цена: US $4.99

Shanling ME200

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Новая модель наушников удивляет проработкой средних и высоких частот. Лицевая панель наушников покрыта слоем прозрачной смолы, смотрится элегантно. Наушники Shanling ME200 получили два излучателя (динамический: 10 мм и арматурный Knowles).Кабель с посеребрением, он улучшает и без того отличную звуковую картину.

Цена: US $179.00

Робот-пылесос Sweeping Vacuum Cleaner

Качественная модель, которая завоевала популярность среди покупателей, благодаря невысокой цене и встроенной функции влажной уборки. Управляется с помощью фирменного приложения на смартфоне. Пылесос легко преодолевает препятствия высотой до 20 мм. Мощность всасывания 2500 Па. Емкость встроенного аккумулятора 2400 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 90 мин. 

Цена: US $429.26

 Электронные часы с термометром и гигрометром

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Интересный гаджет, который совмещает в себе сразу три устройства. Имеет 3,7-дюймовую панель E Ink с хорошими углами обзора. На дисплее отображаются не только часы, но температура и влажность воздуха. Если в доме создан оптимальный микроклимат, веселый смайлик появляется на экране устройства. Питается от 2 батареек типа CR2032, этого вполне достаточно для работы на протяжении года. 

Цена: US $6.96

 LED-проектор «всё в одном»

LED-проектор компактного размера и большим набором функций. Выдаёт изображение с Full HD-разрешением 1920x1080 пикселей. Картинка яркая и насыщенная. Световой поток 500 ANSI-люмен. Оснащен четырёхъядерным процессором Amlogic T968-H, 2ГБ оперативной и 8Гб встроенной памяти. Работает под управлением Android — MIUI TV. Габариты: 150x150x115 мм.

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Цена: US $408.51

Беспроводное ЗУ

Популярное беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Ватт, которое позволяет облегчить процесс зарядки вашего смартфона. Представляет собой диск диаметром 10 см, высота 1 см. Работает с iPhone и другими беспроводными устройствами.

Цена: US $17.71


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