Топ-7 полезных мужских инструментов с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - электрический степлер, детектор скрытой проводки, телескопический гаечный ключ и другое
Телескопический гаечный ключ
Полезный инструмент из высококачественной инструментальной стали. Популярен как у частных автовладельцев, так и в крупных шиномонтажных мастерских. Имеет удлинённую рукоятку. Комплектуется двухсторонней головкой - 17, 19, 21 и 23 мм.
Цена: US $14.27
Паяльник с регулировкой температуры
Цена: US $13.19
Электроотвертка с изменяемой геометрией и фонарем
Аккумуляторная отвертка хорошего качества. Геометрия рукоятки изменяется и принимает как прямую, так и Г-образную форму. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч. Крутящий момент составляет 3Hм. Оснащена индикатором остатка зарядка и подсветкой места работы.
Цена: US $23.99
Разметочная линейка
Линейка со съемный упором 90 градусов. Имеет небольшие отверстия, благодаря которым вы сможете быстро выполнить разметку. Продавец предлагает два варианта линейки: в виде уголка или обычную плоскую.
рекламаЦена: US $4.22
Электрический степлер
Быстро забить металлические скобы вам поможет данный инструмент. Работает как с небольшими гвоздями-нейлами до 16мм, так и со скрепками типа 53. С помощью данного инструмента вы сможете быстро зафиксировать нужный материал. Пригодится каждому домашнему мастеру.
Цена: US $24.93
Рулетка с цифровой индикацией
Оригинальная рулетка с небольшим дисплеем, на котором отображается подробная информация о замерах. Цифры легко читаются, хороши видны без очков, имеют высоту 10 миллиметров. Питается от литиевой батареи типа таблетка. При достижении минимального заряда батареи электроника рулетки оповестит вас сигналом.
рекламаЦена: US $34.76
Детектор скрытой проводки
С помощью данного инструмента вы сможете определить, где скрывается проводка, любой металл или дерево в стене. Прибор также определяет глубину, на которой находится проводка. Пользоваться достаточно просто. Поставляется со специальным чехлом. Такой инструмент точно пригодится в хозяйстве.
Цена: US $24.63
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