Полезный инструмент из высококачественной инструментальной стали. Популярен как у частных автовладельцев, так и в крупных шиномонтажных мастерских. Имеет удлинённую рукоятку. Комплектуется двухсторонней головкой - 17, 19, 21 и 23 мм.

Цена: US $14.27

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Паяльник на 80Вт по приемлемой цене с хорошим качеством и высоким рейтингом. Есть возможность регулировки температуры до 500 градусов. В комплекте поставки есть все необходимые аксессуары для пайки. Хороший вариант для домашнего использования.

Цена: US $13.19

Аккумуляторная отвертка хорошего качества. Геометрия рукоятки изменяется и принимает как прямую, так и Г-образную форму. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч. Крутящий момент составляет 3Hм. Оснащена индикатором остатка зарядка и подсветкой места работы.

Цена: US $23.99

Линейка со съемный упором 90 градусов. Имеет небольшие отверстия, благодаря которым вы сможете быстро выполнить разметку. Продавец предлагает два варианта линейки: в виде уголка или обычную плоскую.

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Цена: US $4.22

Быстро забить металлические скобы вам поможет данный инструмент. Работает как с небольшими гвоздями-нейлами до 16мм, так и со скрепками типа 53. С помощью данного инструмента вы сможете быстро зафиксировать нужный материал. Пригодится каждому домашнему мастеру.

Цена: US $24.93

Оригинальная рулетка с небольшим дисплеем, на котором отображается подробная информация о замерах. Цифры легко читаются, хороши видны без очков, имеют высоту 10 миллиметров. Питается от литиевой батареи типа таблетка. При достижении минимального заряда батареи электроника рулетки оповестит вас сигналом.

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Цена: US $34.76

С помощью данного инструмента вы сможете определить, где скрывается проводка, любой металл или дерево в стене. Прибор также определяет глубину, на которой находится проводка. Пользоваться достаточно просто. Поставляется со специальным чехлом. Такой инструмент точно пригодится в хозяйстве.

Цена: US $24.63

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