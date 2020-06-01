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Топ-7 полезных мужских инструментов с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - электрический степлер, детектор скрытой проводки, телескопический гаечный ключ и другое

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Телескопический гаечный ключ 

Полезный инструмент из высококачественной инструментальной стали. Популярен как у частных автовладельцев, так и в крупных шиномонтажных мастерских. Имеет удлинённую рукоятку. Комплектуется двухсторонней головкой - 17, 19, 21 и 23 мм.

Цена: US $14.27

Паяльник с регулировкой температуры

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Паяльник на 80Вт по приемлемой цене с хорошим качеством и высоким рейтингом. Есть возможность регулировки температуры до 500 градусов. В комплекте поставки есть все необходимые аксессуары для пайки. Хороший вариант для домашнего использования. 

Цена: US $13.19

Электроотвертка с изменяемой геометрией и фонарем

Аккумуляторная отвертка хорошего качества. Геометрия рукоятки изменяется и принимает как прямую, так и Г-образную форму. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч. Крутящий момент составляет 3Hм. Оснащена индикатором остатка зарядка и подсветкой места работы. 

Цена: US $23.99

Разметочная линейка

Линейка со съемный упором 90 градусов. Имеет небольшие отверстия, благодаря которым вы сможете быстро выполнить разметку. Продавец предлагает два варианта линейки: в виде уголка или обычную плоскую. 

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Цена: US $4.22

Электрический степлер

Быстро забить металлические скобы вам поможет данный инструмент. Работает как с небольшими гвоздями-нейлами до 16мм, так и со скрепками типа 53. С помощью данного инструмента вы сможете быстро зафиксировать нужный материал. Пригодится каждому домашнему мастеру. 

Цена: US $24.93

Рулетка с цифровой индикацией

Оригинальная рулетка с небольшим дисплеем, на котором отображается подробная информация о замерах. Цифры легко читаются, хороши видны без очков, имеют высоту 10 миллиметров. Питается от литиевой батареи типа таблетка. При достижении минимального заряда батареи электроника рулетки оповестит вас сигналом. 

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Цена: US $34.76

Детектор скрытой проводки

С помощью данного инструмента вы сможете определить, где скрывается проводка, любой металл или дерево в стене. Прибор также определяет глубину, на которой находится проводка. Пользоваться достаточно просто. Поставляется со специальным чехлом. Такой инструмент точно пригодится в хозяйстве. 

Цена: US $24.63

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Bratken
16:39
Такой тупизм. Не тратьте время на видео. Там тупо цветовую гамму потвикали и еще какие-то очевидные вещи подмечают, но с таким видом, что школота разинув рот это уг смотрит. Ппц дожили. Персонаж: *ум...
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Bojack Horseman
16:38
Первые 2 - одинаковые, 10600к - если есть желание поиграться в оверлоцкера на свои же. Все остальное - личные предпочтения и тараканы в голове.
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
McArcher
16:36
Дело не в деньгах. 10700 и 10900 на воздушном кулере нереально использовать на полную мощность (AVX и т.п.) при разгоне. А водянку я не хочу принципиально.
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Ahmed
16:36
Ну, теперь $149 за 4200G точно просить не посмеют.
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Я полагаю, что на Х370 брали в основном середнячков. "практически никто не скачет по этим чипсетам и сокетам,каждый раз меняя процы и материнки" В случае с AMD - естественно. В случае с Интелом до...
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Denis Belokopytov
16:36
Хуан как-то макеты презентовал раньше, думаете он неспособен выкатить фотошопную картинку в интернет?
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Bojack Horseman
16:36
Да все мы одинаковые. Плохо, когда одни считают, что сами они из института благородных девиц, а оппоненты - из отары. Но да в общем-то, это все старо как мир - расизм, религиозные войны, социальное не...
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
omoikane
16:36
Насколько помню еще не снимали с производства и в магазинах до сих пор валяется, причем практически во всех, так что хватит нести ерунду :D
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
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