Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - планшет для черчения, компьютерная мышь Redragon M908, умный автодержатель и многое другое
Планшет для черчения
Удобный планшет для черчения со встроенными светодиодами, которые подсвечивают ткань, делая ее практически прозрачной. Благодаря компактным габаритам (33x22x0,35 см) его удобно носить с собой. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.
Цена: US $6.44
Компьютерная мышь Redragon M908
Оригинальная компьютерная мышь с красочной подсветкой и огромным количеством клавиш. Вес мыши можно настроить под себя, для этого в наборе идут дополнительные грузики по 2.4 г каждый. Мышь имеет 18 кнопок, 12 из которых находятся под большим пальцем. Оптическое разрешение 12400DPI с возможностью регулировки. Габариты: 12.2x9.2x4.2 см. Мышь шустрая. Подойдет как для игр, так и для работы.
Цена:US $29.99
«Умный» автодержатель для смартфона с беспроводной зарядкой
Автомобильный держатель от компании Baseus оснащен системой фиксации телефона. Во время установки смартфона в держатель срабатывает инфракрасный сенсор, и "лапки" автоматически обхватывают ваш смартфон. Также есть встроенная функция беспроводной зарядки Qi мощностью до 10 Вт.
Цена: US $22.99
Кружка хамелеон
рекламаИнтересная кружка-сувенир может стать оригинальным подарком. Если в кружку добавить горячей воды, она поменяет цвет, и на поверхности проявится оригинальный рисунок. Сделана из керамики. Весит 350 г.
Цена: US $9.20
Защита от изгибов
Универсальная насадки в виде разноцветной спирали, надежно защитит кабель от излишних перегибов и поможет значительно продлить срок службы кабеля. Стоит сущие копейки. На странице продавца представлено большое количество разнообразных цветовых решений.
реклама
Цена: US $0.14 - 0.24 / набор
HJCE TM-061: с подсветкой
Интересная модель наушников с подсветкой на внешней стороне динамиков, которую при необходимости можно отключить. Конструкция складная с мягким оголовьем. Синхронизируются с ноутбуком, смартфоном посредством Bluetooth 4.2. Звук объемный. Есть встроенный MP3-плеер и FM-приемник. Автономность работы составляет 10 часов.
Цена: US $23.05
Беспроводные наушники HBQ Q66
Стильные беспроводные наушники, которые идеально подойдут для прогулок и занятий спортом. Благодаря уникальной конструкции они надежно фиксируются в ушной раковине. Автономность работы составляет 4 часа от одного заряда. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 6 000 мАч. Его можно использовать как повербанк для подзарядки ваших гаджетов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Совместимы с: компьютером, iPhone, iPod, смартфоном, MP3, PC и т.д.
Цена: US $26.82
Скидки на максимум
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила