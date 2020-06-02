Удобный планшет для черчения со встроенными светодиодами, которые подсвечивают ткань, делая ее практически прозрачной. Благодаря компактным габаритам (33x22x0,35 см) его удобно носить с собой. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.

Цена: US $6.44

Оригинальная компьютерная мышь с красочной подсветкой и огромным количеством клавиш. Вес мыши можно настроить под себя, для этого в наборе идут дополнительные грузики по 2.4 г каждый. Мышь имеет 18 кнопок, 12 из которых находятся под большим пальцем. Оптическое разрешение 12400DPI с возможностью регулировки. Габариты: 12.2x9.2x4.2 см. Мышь шустрая. Подойдет как для игр, так и для работы.

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Цена:US $29.99

Автомобильный держатель от компании Baseus оснащен системой фиксации телефона. Во время установки смартфона в держатель срабатывает инфракрасный сенсор, и "лапки" автоматически обхватывают ваш смартфон. Также есть встроенная функция беспроводной зарядки Qi мощностью до 10 Вт.

Цена: US $22.99

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Интересная кружка-сувенир может стать оригинальным подарком. Если в кружку добавить горячей воды, она поменяет цвет, и на поверхности проявится оригинальный рисунок. Сделана из керамики. Весит 350 г.





Цена: US $9.20

Универсальная насадки в виде разноцветной спирали, надежно защитит кабель от излишних перегибов и поможет значительно продлить срок службы кабеля. Стоит сущие копейки. На странице продавца представлено большое количество разнообразных цветовых решений.

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Цена: US $0.14 - 0.24 / набор

Интересная модель наушников с подсветкой на внешней стороне динамиков, которую при необходимости можно отключить. Конструкция складная с мягким оголовьем. Синхронизируются с ноутбуком, смартфоном посредством Bluetooth 4.2. Звук объемный. Есть встроенный MP3-плеер и FM-приемник. Автономность работы составляет 10 часов.

Цена: US $23.05

Стильные беспроводные наушники, которые идеально подойдут для прогулок и занятий спортом. Благодаря уникальной конструкции они надежно фиксируются в ушной раковине. Автономность работы составляет 4 часа от одного заряда. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 6 000 мАч. Его можно использовать как повербанк для подзарядки ваших гаджетов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Совместимы с: компьютером, iPhone, iPod, смартфоном, MP3, PC и т.д.

Цена: US $26.82





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