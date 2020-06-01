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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторные батарейки, ноутбук Teclast, фитнес-бреслет Amazfit Band 2 и другое

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Мышь компьютерная Delux M618plus

Эргономическая компьютерная мышь разработана для людей, которые все свое время проводят за компьютером. Благодаря вертикальному хвату отсутствует усталость запястья. Работать с такой мышью комфортно. 6 активных кнопок расположены продуманно, поэтому вы быстро привыкаете к их расположению. Мышь беспроводная. Работает на частоте 2.4 G, дальность действия составляет 10 метров. Разрешение: 800/1200/1600/2400/4000 dpi. Мышь удобная и практичная. Имеет высокий рейтинг. 

Цена: US $16.85

Наушники QCY

Беспроводные наушники с хорошим звуком. Автономность работы составляет 4 часа. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Принимают сигнал в радиусе 10 метров. Звук яркий и насыщенный. Оснащены качественным микрофоном. Собеседник будет четко слышать вас даже в ветреную погоду. Время зарядки от 0 до 100% составляет 2 часа. 

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Цена: US $13.58

Аккумуляторные батарейки

Хорошие аккумуляторные батарейки, купив один раз вы больше не будете тратить время на покупку обычных батареек. На страничке продавца представлены наборы батареек по 4, 8 и 16 шт. Также вы сможете приобрести батарейки сразу с зарядным устройством. Емкость каждой батарейки 3 000 мАч. 

Цена: US $6.98

Ноутбук Teclast

Ноутбук Teclast F7 Plus под управлением ОС Windows 10. Оснащен 14,1-дюймовым IPS-экраном.
Картинка яркая и насыщенная. Ноутбук получил 8 ГБ DDR4‑ОЗУ и SSD на 256 ГБ. У вас будет достаточно места для всех ваших документов, фотографий и видео. Процессор Intel Celeron N4100. Также есть встроенный модуль Bluetooth и Wi‑Fi. 

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Цена: US $314.56

Уничтожитель комаров Baseus Breeze

Устройство оснащено двумя ультрафиолетовыми лампами и металлической сеткой, которая находится под напряжением. Насекомые летят на свет и, когда подлетают на близкое расстояние, их поражает электрический разряд. Подходит для помещений в 120 м².

Цена: US $40.88

Карманный фонарь

Карманный фонарик с емким аккумулятором на 1 200 мАч и световым потоком 1 000 лм. Имеет три режима работы: слабый свет, яркий свет и SOS‑сигнал. Степень защиты IPX-4. 

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Цена: US $2.99

Фитнес-бреслет Amazfit Band 2

Фитнес-браслет с IPS-экраном диагональю 1.23". Оснащен пульсометром и акселерометром. Он будет отслеживать вашу физическую активность, пройденное расстояние, подсчитывать потраченные калории, а также отслеживать фазы сна. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth 4.2. Автономность работы составляет 20 дней. 

Цена: US $49.99



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Десептикон
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01:04
память то DDR4, что-то после MAXIMUS IX HERO Z270, не внушает доверия какой-то мусор на B450. да и лишние телодвижения надо совершать, проще только один проц апнуть. и сильно ли прям производительност...
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