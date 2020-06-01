Эргономическая компьютерная мышь разработана для людей, которые все свое время проводят за компьютером. Благодаря вертикальному хвату отсутствует усталость запястья. Работать с такой мышью комфортно. 6 активных кнопок расположены продуманно, поэтому вы быстро привыкаете к их расположению. Мышь беспроводная. Работает на частоте 2.4 G, дальность действия составляет 10 метров. Разрешение: 800/1200/1600/2400/4000 dpi. Мышь удобная и практичная. Имеет высокий рейтинг.

Цена: US $16.85

Беспроводные наушники с хорошим звуком. Автономность работы составляет 4 часа. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Принимают сигнал в радиусе 10 метров. Звук яркий и насыщенный. Оснащены качественным микрофоном. Собеседник будет четко слышать вас даже в ветреную погоду. Время зарядки от 0 до 100% составляет 2 часа.

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Цена: US $13.58

Хорошие аккумуляторные батарейки, купив один раз вы больше не будете тратить время на покупку обычных батареек. На страничке продавца представлены наборы батареек по 4, 8 и 16 шт. Также вы сможете приобрести батарейки сразу с зарядным устройством. Емкость каждой батарейки 3 000 мАч.



Цена: US $6.98

Ноутбук Teclast F7 Plus под управлением ОС Windows 10. Оснащен 14,1-дюймовым IPS-экраном.

Картинка яркая и насыщенная. Ноутбук получил 8 ГБ DDR4‑ОЗУ и SSD на 256 ГБ. У вас будет достаточно места для всех ваших документов, фотографий и видео. Процессор Intel Celeron N4100. Также есть встроенный модуль Bluetooth и Wi‑Fi.

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Цена: US $314.56

Устройство оснащено двумя ультрафиолетовыми лампами и металлической сеткой, которая находится под напряжением. Насекомые летят на свет и, когда подлетают на близкое расстояние, их поражает электрический разряд. Подходит для помещений в 120 м².

Цена: US $40.88

Карманный фонарик с емким аккумулятором на 1 200 мАч и световым потоком 1 000 лм. Имеет три режима работы: слабый свет, яркий свет и SOS‑сигнал. Степень защиты IPX-4.

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Цена: US $2.99

Фитнес-браслет с IPS-экраном диагональю 1.23". Оснащен пульсометром и акселерометром. Он будет отслеживать вашу физическую активность, пройденное расстояние, подсчитывать потраченные калории, а также отслеживать фазы сна. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth 4.2. Автономность работы составляет 20 дней.

Цена: US $49.99





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