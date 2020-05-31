Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - Ausdom TW01, рюкзак-холодильник, умный ночник и многое другое
Разветвитель для порта USB-C
Универсальный разветвитель, который позволяет одновременно слушать музыку по аналоговому разъему и заряжать устройство. Сила тока заряда составляет 1.5 А. На странице продавца представлено три модификации: с прямым штекером, изогнутым и в цельном корпусе.
Цена: US $4.59
Мини-вентилятор
Компактный вентилятор хорошей мощности с двумя скоростями. Оснащен аккумулятором, которого достаточно для работы на протяжении 3 часов. Заряжается через miniUSB. Благодаря небольшому размеру его удобно носить с собой.
Ausdom TW01
Популярная модель беспроводных наушников получила современный дизайн, стандартный функционал и хороший звук. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, есть поддержка AAC. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 600 мАч, в каждом наушнике 50 мАч.
Цена: US $19.47
Солнцезащитные очки
Качественные солнцезащитные очки, которые подходят практически всем. Линзы очков имеют антибликовый эффект, степень защиты от солнца — UV400. На странице продавца представлено 25 вариантов дизайна.
рекламаЦена: US $9.89
Москитная сетка на липучках
Полезная находка на АлиЭкспресс — москитная сетка с липучками для установки на окно. Представлена в трех размерах и есть большой выбор расцветок. Сетка имеет хорошее качество, она останавливает насекомых, не рвется и не горит.
Цена: US $5.48
Умный ночник
Умный ночник оснащен датчиком движения. Обнаружив движения ночник включается на 15 секунд. Питается от батарейки АА. Яркость от 0,7 до 3,8 люмена. Благодаря компактному размеру вы с легкостью найдете ему место в коридоре, у кровати ребенка или любом другом месте.
Цена: US $9.35
Рюкзак-холодильник
рекламаПортативный холодильник объемом 20 л станет отличной находкой для людей, которые любят отдыхать на природе. Температуру напитков и продуктов сохраняет в течение 2-3 часов. Поэтому рекомендуется положить в рюкзак охлаждающие пакеты, которые помогут сохранить температуру в течение 10 часов.
Цена: US $14.85
Скидки на максимум
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила