Универсальный разветвитель, который позволяет одновременно слушать музыку по аналоговому разъему и заряжать устройство. Сила тока заряда составляет 1.5 А. На странице продавца представлено три модификации: с прямым штекером, изогнутым и в цельном корпусе.

Цена: US $4.59

Компактный вентилятор хорошей мощности с двумя скоростями. Оснащен аккумулятором, которого достаточно для работы на протяжении 3 часов. Заряжается через miniUSB. Благодаря небольшому размеру его удобно носить с собой.

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Цена: US $4.77

Популярная модель беспроводных наушников получила современный дизайн, стандартный функционал и хороший звук. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, есть поддержка AAC. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 600 мАч, в каждом наушнике 50 мАч.

Цена: US $19.47

Качественные солнцезащитные очки, которые подходят практически всем. Линзы очков имеют антибликовый эффект, степень защиты от солнца — UV400. На странице продавца представлено 25 вариантов дизайна.

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Цена: US $9.89

Полезная находка на АлиЭкспресс — москитная сетка с липучками для установки на окно. Представлена в трех размерах и есть большой выбор расцветок. Сетка имеет хорошее качество, она останавливает насекомых, не рвется и не горит.

Цена: US $5.48

Умный ночник оснащен датчиком движения. Обнаружив движения ночник включается на 15 секунд. Питается от батарейки АА. Яркость от 0,7 до 3,8 люмена. Благодаря компактному размеру вы с легкостью найдете ему место в коридоре, у кровати ребенка или любом другом месте.

Цена: US $9.35

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Портативный холодильник объемом 20 л станет отличной находкой для людей, которые любят отдыхать на природе. Температуру напитков и продуктов сохраняет в течение 2-3 часов. Поэтому рекомендуется положить в рюкзак охлаждающие пакеты, которые помогут сохранить температуру в течение 10 часов.

Цена: US $14.85





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