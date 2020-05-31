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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - Ausdom TW01, рюкзак-холодильник, умный ночник и многое другое

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Разветвитель для порта USB-C

Универсальный разветвитель, который позволяет одновременно слушать музыку по аналоговому разъему и заряжать устройство. Сила тока заряда составляет 1.5 А. На странице продавца представлено три модификации: с прямым штекером, изогнутым и в цельном корпусе.

 

Цена: US $4.59

Мини-вентилятор

Компактный вентилятор хорошей мощности с двумя скоростями. Оснащен аккумулятором, которого достаточно для работы на протяжении 3 часов. Заряжается через miniUSB. Благодаря небольшому размеру его удобно носить с собой.

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Цена: US $4.77

Ausdom TW01

Популярная модель беспроводных наушников получила современный дизайн, стандартный функционал и хороший звук. Синхронизируется со смартфоном посредством  Bluetooth 5.0, есть поддержка AAC. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 600 мАч, в каждом наушнике 50 мАч. 

Цена: US $19.47

Солнцезащитные очки

Качественные солнцезащитные очки, которые подходят практически всем. Линзы очков имеют антибликовый эффект, степень защиты от солнца — UV400. На странице продавца представлено 25 вариантов дизайна. 

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Цена: US $9.89

Москитная сетка на липучках

Полезная находка на АлиЭкспресс — москитная сетка с липучками для установки на окно. Представлена в трех размерах и есть большой выбор расцветок. Сетка имеет хорошее качество, она останавливает насекомых, не рвется и не горит. 

Цена: US $5.48

Умный ночник 

Умный ночник оснащен датчиком движения. Обнаружив движения ночник включается на 15 секунд. Питается от батарейки АА. Яркость от 0,7 до 3,8 люмена. Благодаря компактному размеру вы с легкостью найдете ему место в коридоре, у кровати ребенка или любом другом месте. 

Цена: US $9.35

Рюкзак-холодильник

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Портативный холодильник объемом 20 л станет отличной находкой для людей, которые любят отдыхать на природе. Температуру напитков и продуктов сохраняет в течение 2-3 часов. Поэтому рекомендуется положить в рюкзак охлаждающие пакеты, которые помогут сохранить температуру в течение 10 часов. 

Цена: US $14.85


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