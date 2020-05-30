Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Топ-7 лучших повербанков с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - Xdou 50 000 мАч, Baseus M36 Wireless 10 000 мАч, Floveme 20 000 мАч и другие

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Повербанк Xdou 50 000 мАч

Один из самых емких и прочных повербанков на АлиЭкспресс. Корпус компактный. Выглядит стильно. Такого объема батареи хватит на все: подзарядить ноутбук, телефон, планшет и т.д. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасности ваших гаджетов есть встроенная система защиты.

Цена: US $16.09 - 17.17


Baseus M36 Wireless

Повербанк с поддержкой функции беспроводной зарядки. Для зарядки вашего смартфона вам достаточно положить его на устройство. Оснащен 2 портами USB с выходным током 2.1 А. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Имеет несколько степеней защиты и LED-индикаторы для отслеживания уровня заряда. 

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Цена: US $28.99

Baseus 10000 мАч

Тонкий и надежный повербанк от компании Baseus емкостью 10 000 мАч. Имеет 9 степеней защиты от перегрузок и перепадов напряжения. Повербанк обеспечивает стабильный ток 2.1 А. Имеет 2 USB выхода, что позволяет заряжать одновременно два гаджета. Вес составляет 220 г. Рейтинг 4.9 из 5.

Цена: US $15.99

KUULAA тонкий с LED индикацией

Один из самых продаваемых повербанков на АлиЭкспресс. Более 29 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг говорит сам за себя. Имеет сверхлегкий корпус, который надежно защищает батарею. Имеет два полноценных USB-порта для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов. Выходной порт: 5 В/2A. Емкость 10 000 мАч. Вес составляет 222 г. 

реклама

Цена: US $10.59

Floveme 20 000 мАч

Простой и недорогой повербанк на 20 000 мАч с двумя USB портами, индикацией заряда и кнопкой вкл/выкл. Корпус изготовлен из качественного пластика. Предусмотрено несколько степеней защиты для безопасного заряда ваших гаджетов. Вес: 230 г. 

Цена: US $13.80 - 15.33

Usams US-CD66 

Компактный повербанк емкостью 10 000 мАч с небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Благодаря двойному выходу вы сможете заряжать одновременно два устройства. Оба порта поддерживают быструю зарядку. Предусмотрено 9 степеней защиты для безопасности ваших устройств. 

реклама

Цена: US $11.24

Floveme 20 000 мАч

Еще она популярная модель повербанка с зеркальным покрытием и небольшим ЖК-дисплеем. Его габариты 80x80x23 мм. Вес составляет 250 г. Для одновременной зарядки гаджетов предусмотрено два USB-порта. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Повербанк хвалят за стильный дизайн, отличное качество и хорошую защиту от повреждений.

Цена: US $9.99



Скидки на максимум 

   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress электроника aliexpress 2020 электроника из китая электроника aliexpress алиекспресс aliexpress2020 электроника xiaomi повербанк повербанк для android повербанк на 10000 мач повербанк baseus повербанк для ios повербанк на 30000 мач
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
45
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
340
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 340
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
157
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
177
Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 55 000 рублей с начала продаж
12
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
156
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
144
Выясняем, почему большая часть игр на ПК имеет оптимизацию под 1 ядро, и когда ждать улучшений на примере World of Tanks
55
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
66
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
28
Материнские платы для процессоров AMD Ryzen 4000-й серии будут на 20% дороже предыдущих моделей – собрать бюджетный компьютер становится всё сложнее
71
Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
53
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
52
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
69
Игровой процесс фанатского ремейка Diablo II на базе движка Unreal Engine 4 записали на видео
12
Death Stranding полностью окупилась
12
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
15
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
25
Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактных платежей уже в России – цена и характеристики
4
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце года
21
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
6
AMD про соседство Ampere и EPYC: сильным GPU нужны сильные процессоры
17

Популярные статьи

Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
70
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
63
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
45
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
9
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
14
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
10

Сейчас обсуждают

Leonid Shagidullin
15:58
А также дно Pentium Pro и Pentium II, и Pentium III Katmai. Что еще расскажешь о днищах во всем мире?
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
Влад Полеков
15:58
Я всегда прусь от подобных изучений предмета)) тот факт, что Шатл запускали при помощи компьютера, который был слабее 4го Айфона... И тут появляются знатоки, которые увидели прирост на 5% snapdragon п...
Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 55 000 рублей с начала продаж
Shock Memes
15:58
А что вообще значит дорогая память? Это с ненужными радиаторами и ЛГБТ подсветкой?
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
w
15:57
Эээ, а как же заветные 5Ггц на все ядра, ведь вы же только на них и молитесь. Не шмогла?
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Михаил Малахов+
15:56
Не будь занудой, интересно же)
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
Ford_Mondeo
15:56
Максимум 6/12 если верить интернетам
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
Мишкин Михеевич
15:55
Если занимаешься рендерингом и вообще многопотоком, то да... Иначе 3600 лучше смотрится на много
Эксперты Рcgamesn рассказали, какой процессор является самым разумным выбором для игр и работы в 2020 году
Leonid Shagidullin
15:54
Тогда уж чиплетами надо называть и процессоры с внешним кэшем. И это... *барабанная дробь* Pentium Pro! Pentium II Klamath и Deschutes, как и овердрайв и Зион, появились позже. 1995 год. И кто делает ...
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
Ford_Mondeo
15:54
Ты сравниваешь цены современной актуальной платформы с устаревшим мусором? С головой всё впорядке? Если нужен бюджетный домашний сервер есть B350/B450 с условным 1600 или выше если такая нагрузка буде...
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
AMiDauni
15:50
Ура!!!!!! AMD таки смогла обойти процессоры Intel 10-го поколения в играх. Бедный i3 ничего не смог сделать. Рузены теперь можно брать для игр!
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем