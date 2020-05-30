Один из самых емких и прочных повербанков на АлиЭкспресс. Корпус компактный. Выглядит стильно. Такого объема батареи хватит на все: подзарядить ноутбук, телефон, планшет и т.д. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасности ваших гаджетов есть встроенная система защиты.

Цена: US $16.09 - 17.17





Повербанк с поддержкой функции беспроводной зарядки. Для зарядки вашего смартфона вам достаточно положить его на устройство. Оснащен 2 портами USB с выходным током 2.1 А. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Имеет несколько степеней защиты и LED-индикаторы для отслеживания уровня заряда.

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Цена: US $28.99

Тонкий и надежный повербанк от компании Baseus емкостью 10 000 мАч. Имеет 9 степеней защиты от перегрузок и перепадов напряжения. Повербанк обеспечивает стабильный ток 2.1 А. Имеет 2 USB выхода, что позволяет заряжать одновременно два гаджета. Вес составляет 220 г. Рейтинг 4.9 из 5.

Цена: US $15.99

Один из самых продаваемых повербанков на АлиЭкспресс. Более 29 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг говорит сам за себя. Имеет сверхлегкий корпус, который надежно защищает батарею. Имеет два полноценных USB-порта для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов. Выходной порт: 5 В/2A. Емкость 10 000 мАч. Вес составляет 222 г.

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Цена: US $10.59

Простой и недорогой повербанк на 20 000 мАч с двумя USB портами, индикацией заряда и кнопкой вкл/выкл. Корпус изготовлен из качественного пластика. Предусмотрено несколько степеней защиты для безопасного заряда ваших гаджетов. Вес: 230 г.

Цена: US $13.80 - 15.33

Компактный повербанк емкостью 10 000 мАч с небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Благодаря двойному выходу вы сможете заряжать одновременно два устройства. Оба порта поддерживают быструю зарядку. Предусмотрено 9 степеней защиты для безопасности ваших устройств.

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Цена: US $11.24

Еще она популярная модель повербанка с зеркальным покрытием и небольшим ЖК-дисплеем. Его габариты 80x80x23 мм. Вес составляет 250 г. Для одновременной зарядки гаджетов предусмотрено два USB-порта. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Повербанк хвалят за стильный дизайн, отличное качество и хорошую защиту от повреждений.

Цена: US $9.99





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