Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводное ЗУ Anker PowerWave, трехпортовый концентратор с аккумулятором на 20 000 мАч, небольшой дрон Syma X21 и другое
Мини видеокамера-брелок
Видеокамера компактного размера с автономностью работы 5 часов. Записывает видео в формате AVI. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Запись видео и голоса производится одним нажатием кнопки. Внешний вид видеокамеры больше напоминает обычную флешку. Благодаря компактным габаритам видеокамеру можно постоянно носить с собой, например, в качестве брелока.
Цена: US $15.39
Беспроводное ЗУ Anker PowerWave
Качественное беспроводное зарядное устройство, который позволит быстро зарядить ваш смартфон. Для этого вам больше не нужно подключать зарядный провод, просто положить телефон на подставку. Мощность устройства составляет 10 Ватт. Само устройство 10 см в диаметре и 1 см в высоту.
Беспроводные наушники Liberty Neo
Беспроводные наушники небольшого размера работают по TWS технологии. Вес каждого наушника составляет 5.6 г. Автономность работы составляет 5 часов, если использовать кейс для подзарядки, это даст еще 15 часов к автономности. Подзарядив наушники 10 минут, вы сможете прослушивать любимые треки в течение часа. Звук яркий и насыщенный, что отмечают пользователи в своих комментариях. Стандарт защиты IPX7.
Цена: US $36.43
Компактная беспроводная колонка
Беспроводная колонка компактного размера мощностью 5 Вт. Корпус пластиковый высотой 68 мм. Соединение со смартфоном происходит посредством Bluetooth 4.2, для проводного подключения используется AUX вход. Оснащена аккумулятором на 1850 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 15 часов. Можно подключать карту памяти формата microSD. Есть FM-радио.
рекламаЦена: US $23.16
Трехпортовый концентратор с аккумулятором на 20 000 мАч
Трехпортовый концентратор со встроенным аккумулятором на 20 000 мАч. Будет полезен владельцам ноутбуков с портом USB type C. Устройство оснащено тремя портами: двумя USB и одним USB type C. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. В комплекте идет дополнительно два кабеля. Вес: 404 г. Оснащен 4 светодиодами для индикации уровня заряда.
Цена: US $44.13
Небольшой дрон Syma X21
Небольшой дрон, который умеет надежно удерживать высоту и имеет полезную функцию автоматического взлета и посадки. Есть ещё один интересный режим (Headless Mode): когда направление движения меняется относительно пилота. Малыш довольно шустрый и простой в управлении. Управляется с пульта на расстоянии 100 метров. Емкости аккумулятора вполне достаточно для 7 минут полета.
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Цена: US $27.96
Робот-пылесос eufy RoboVac
Программируемый робот-пылесос, который станет настоящим помощником и значительно облегчит домашние хлопоты. Он будет производить уборку в часы вашего отсутствия. Высота пылесоса 7.2 см, диаметр 32 см. Он с легкостью заезжает практически под любую мебель. Мощность всасывания составляет 1500 Па, емкость для мусора 0.6 л. Управляется с помощью пульта.
Цена: US $208.08
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