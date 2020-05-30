Видеокамера компактного размера с автономностью работы 5 часов. Записывает видео в формате AVI. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Запись видео и голоса производится одним нажатием кнопки. Внешний вид видеокамеры больше напоминает обычную флешку. Благодаря компактным габаритам видеокамеру можно постоянно носить с собой, например, в качестве брелока.

Цена: US $15.39

Качественное беспроводное зарядное устройство, который позволит быстро зарядить ваш смартфон. Для этого вам больше не нужно подключать зарядный провод, просто положить телефон на подставку. Мощность устройства составляет 10 Ватт. Само устройство 10 см в диаметре и 1 см в высоту.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Цена: US $17.71

Беспроводные наушники небольшого размера работают по TWS технологии. Вес каждого наушника составляет 5.6 г. Автономность работы составляет 5 часов, если использовать кейс для подзарядки, это даст еще 15 часов к автономности. Подзарядив наушники 10 минут, вы сможете прослушивать любимые треки в течение часа. Звук яркий и насыщенный, что отмечают пользователи в своих комментариях. Стандарт защиты IPX7.

Цена: US $36.43

Беспроводная колонка компактного размера мощностью 5 Вт. Корпус пластиковый высотой 68 мм. Соединение со смартфоном происходит посредством Bluetooth 4.2, для проводного подключения используется AUX вход. Оснащена аккумулятором на 1850 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 15 часов. Можно подключать карту памяти формата microSD. Есть FM-радио.





реклама

Цена: US $23.16

Трехпортовый концентратор со встроенным аккумулятором на 20 000 мАч. Будет полезен владельцам ноутбуков с портом USB type C. Устройство оснащено тремя портами: двумя USB и одним USB type C. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. В комплекте идет дополнительно два кабеля. Вес: 404 г. Оснащен 4 светодиодами для индикации уровня заряда.

Цена: US $44.13

Небольшой дрон, который умеет надежно удерживать высоту и имеет полезную функцию автоматического взлета и посадки. Есть ещё один интересный режим (Headless Mode): когда направление движения меняется относительно пилота. Малыш довольно шустрый и простой в управлении. Управляется с пульта на расстоянии 100 метров. Емкости аккумулятора вполне достаточно для 7 минут полета.

реклама

Цена: US $27.96

Программируемый робот-пылесос, который станет настоящим помощником и значительно облегчит домашние хлопоты. Он будет производить уборку в часы вашего отсутствия. Высота пылесоса 7.2 см, диаметр 32 см. Он с легкостью заезжает практически под любую мебель. Мощность всасывания составляет 1500 Па, емкость для мусора 0.6 л. Управляется с помощью пульта.

Цена: US $208.08





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







