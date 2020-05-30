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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводное ЗУ Anker PowerWave, трехпортовый концентратор с аккумулятором на 20 000 мАч, небольшой дрон Syma X21 и другое

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Мини видеокамера-брелок

Видеокамера компактного размера с автономностью работы 5 часов. Записывает видео в формате AVI. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Запись видео и голоса производится одним нажатием кнопки. Внешний вид видеокамеры больше напоминает обычную флешку. Благодаря компактным габаритам видеокамеру можно постоянно носить с собой, например, в качестве брелока.

Цена: US $15.39

Беспроводное ЗУ Anker PowerWave

Качественное беспроводное зарядное устройство, который позволит быстро зарядить ваш смартфон. Для этого вам больше не нужно подключать зарядный провод, просто положить телефон на подставку. Мощность устройства составляет 10 Ватт. Само устройство 10 см в диаметре и 1 см в высоту. 

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Цена: US $17.71

Беспроводные наушники Liberty Neo

Беспроводные наушники небольшого размера работают по TWS технологии. Вес каждого наушника составляет 5.6 г. Автономность работы составляет 5 часов, если использовать кейс для подзарядки, это даст еще 15 часов к автономности. Подзарядив наушники 10 минут, вы сможете прослушивать любимые треки в течение часа. Звук яркий и насыщенный, что отмечают пользователи в своих комментариях. Стандарт защиты IPX7.

 

Цена: US $36.43

Компактная беспроводная колонка

Беспроводная колонка компактного размера мощностью 5 Вт. Корпус пластиковый высотой 68 мм. Соединение со смартфоном происходит посредством Bluetooth 4.2, для проводного подключения используется AUX вход. Оснащена аккумулятором на 1850 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 15 часов. Можно подключать карту памяти формата microSD. Есть  FM-радио. 


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Цена: US $23.16

 Трехпортовый концентратор с аккумулятором на 20 000 мАч

Трехпортовый концентратор со встроенным аккумулятором на 20 000 мАч. Будет полезен владельцам ноутбуков с портом USB type C. Устройство оснащено тремя портами: двумя USB и одним USB type C. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. В комплекте идет дополнительно два кабеля. Вес: 404 г. Оснащен 4 светодиодами для индикации уровня заряда. 

Цена: US $44.13

Небольшой дрон Syma X21

Небольшой дрон, который умеет надежно удерживать высоту и имеет полезную функцию автоматического взлета и посадки. Есть ещё один интересный режим (Headless Mode): когда направление движения меняется относительно пилота. Малыш довольно шустрый и простой в управлении. Управляется с пульта на расстоянии 100 метров. Емкости аккумулятора вполне достаточно для 7 минут полета. 

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Цена: US $27.96

Робот-пылесос eufy RoboVac

Программируемый робот-пылесос, который станет настоящим помощником и значительно облегчит домашние хлопоты. Он будет производить уборку в часы вашего отсутствия. Высота пылесоса 7.2 см, диаметр 32 см. Он с легкостью заезжает практически под любую мебель. Мощность всасывания составляет 1500 Па, емкость для мусора 0.6 л. Управляется с помощью пульта. 

Цена: US $208.08



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I9-master
14:29
Значит у тебя или кулер фуфло дешманское или что-то не так с zen2?)
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Exel Benchmark
14:28
😂 Llc для того и существует, чтобы компенсировать падение напряжение при нагрузке, чтобы ты бсод не словил, когда процу тока не хватит. Если залочить частоту и полностью ток, тогда он и будет просед...
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
t-dirt
14:27
а это не отменяет моего мнения. те кому слабо монолит - делают чиплет. слабо будет всем, со временем, первой сдалась амд. ток и всево.
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
Geforce358
14:27
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t-dirt
14:26
ещё одни игсперды...
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1injener
14:25
Ну кто не понимает, у того и поднимает, я то мониторю напряжение и обычно оно снижается при сильной нагрузке
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Максим Ширшов
14:24
Для игр больше 6 ядер пока не надо, а вот для работы некоторым уже и 8 мало давно.
Эксперты Рcgamesn рассказали, какой процессор является самым разумным выбором для игр и работы в 2020 году
t-dirt
14:24
потому што самса - первый эшелон, интел - второй. интел докатилась до того что контроллеры для своих ссд закупает у тайванских физон и сми.
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
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