Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - левитирующее НЛО, профессиональная механическая клавиатура, беспроводные наушники QCY QS2 и многое другое
Механическая клавиатура
Профессиональная механическая клавиатура получила стильный дизайн. Раскладка на русском и английском языках. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Ресурс нажатия 50 000 000 раз. Нижняя поверхность из пластика, верхняя из толстой алюминиевой пластины. Подсветка красочная с несколькими режимами настройки. Клавиатура имеет хорошее качество, высокий рейтинг и практически все положительные отзывы
Цена: US $32.56
Магнитный кабель
Цена: US $0.69
Беспроводные наушники QCY QS2
Беспроводные наушники с автономностью работы 4 часа. Поставляются с компактным зарядным кейсом, который поддерживает функцию беспроводной зарядки. Наушники используют современный стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.0. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости.
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Цена: US $14.74
Игровая поверхность
Большая игровая поверхность, на которой вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы. Имеет специальное покрытие, которое практически не создает трения, благодаря этому мышь на такой поверхности чувствует себя великолепно.
Цена: US $11.43 - 29.03
Левитирующее НЛО
рекламаИнтересный светильник в форме НЛО. Смотрится необычно и точно не останется без внимания ваших гостей. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluethooth. Светильник оснащен динамиками, вы сможете прослушивать ваши любимые треки. Есть встроенное радио.
Цена: US $102.00
Колпачки для клавиатуры
Качественные колпачки для клавиатуры с противоскользящим покрытием. В наборе 18 шт. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки колпачков.
Цена: US $5.80
Игровая мышь Carprie T1
Беспроводная игровая мышь с привлекательным дизайном и по приемлемой цене. Работает на частоте 2.4 МГц. Габариты: 130x70x40 мм, вес 125 г. Оснащена семью кнопками и емким аккумулятором на 400 мАч, заряжается при помощи шнура USB. Сенсор оптический, разрешение: 1000/1200/1600/2400 dpi.
Цена: US $10.04
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