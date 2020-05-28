Профессиональная механическая клавиатура получила стильный дизайн. Раскладка на русском и английском языках. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Ресурс нажатия 50 000 000 раз. Нижняя поверхность из пластика, верхняя из толстой алюминиевой пластины. Подсветка красочная с несколькими режимами настройки. Клавиатура имеет хорошее качество, высокий рейтинг и практически все положительные отзывы

Цена: US $32.56





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Хороший магнитный кабель в качественной нейлоновой оплетке. Подключается к смартфону за 1 секунду. Надежно фиксируется и защищает разъем телефона от пыли и грязи. Длина 1 м.





Цена: US $0.69

Беспроводные наушники с автономностью работы 4 часа. Поставляются с компактным зарядным кейсом, который поддерживает функцию беспроводной зарядки. Наушники используют современный стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.0. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости.

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Цена: US $14.74

Большая игровая поверхность, на которой вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы. Имеет специальное покрытие, которое практически не создает трения, благодаря этому мышь на такой поверхности чувствует себя великолепно.

Цена: US $11.43 - 29.03

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Интересный светильник в форме НЛО. Смотрится необычно и точно не останется без внимания ваших гостей. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluethooth. Светильник оснащен динамиками, вы сможете прослушивать ваши любимые треки. Есть встроенное радио.





Цена: US $102.00

Качественные колпачки для клавиатуры с противоскользящим покрытием. В наборе 18 шт. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки колпачков.









Цена: US $5.80

Беспроводная игровая мышь с привлекательным дизайном и по приемлемой цене. Работает на частоте 2.4 МГц. Габариты: 130x70x40 мм, вес 125 г. Оснащена семью кнопками и емким аккумулятором на 400 мАч, заряжается при помощи шнура USB. Сенсор оптический, разрешение: 1000/1200/1600/2400 dpi.

Цена: US $10.04

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