МР-3 плеер получил стильный дизайн. Оснащен 2-дюймовым TFT дисплеем. Благодаря компактным габаритам 5,8x4,5x1,4 см его удобно носить с собой. Вес составляет всего 60 г. Емкость аккумулятора 500 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 8 часов. Поддержка воспроизведения обычных файлов и файлов без потери качества звука: CUE, DSD,OGG, APE, FLAC, ACC, AIAL, ALFF, MP3, LRC, WMA, WAV. Объем памяти 8 Гб с возможностью расширения до 128 Гб.

Цена: US $68.99

Современный кофейный аппарат получил современный дизайн и компактный размер. В нем не предусмотрены сложные настройки, поэтому им сможет пользоваться даже ребенок. Для приготовления ароматного напитка вам требуется нажать одну кнопку, и через минуту ароматный напиток будет готов. Насос выдает 15 бар. Емкость резервуара для воды 0,8 литра.

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Цена: US $208.47

Электронная копилка с кодовым сейфом в виде настоящего банкомата. Принимает не только бумажные деньги, но и монетки. Может стать прекрасным подарком для человека, который хочет поднакопить немного денег. Чтобы достать ваши сбережения, вам потребуется ввести пин код и воспользоваться специальным фирменным ключом.





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Цена: US $43.54

Одна из самых продаваемых клавиатур на АлиЭкспресс, получила современный дизайн, настраиваемую подсветку и отличный функционал. Поддерживает полный анти-гостинг. Клавиши стандартной формы 108 шт. Раскладка на русском и английском языках. Верхняя поверхность выполнена из толстой алюминиевой пластины, а нижняя из качественного пластика, форма скелетная. Упакована в качественную упаковку. Подключается через USB.

Цена: US $23.05

Качественные наушники AirPods 2-го поколения от именитого бренда Apple. Данная модель популярна среди покупателей. Прежде всего наушники имеют превосходное качество звучания и хороший запас громкости. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Заряжаются от 0 до 100% в течение 15 минут. Наушники распознают голос и движения. Общаться с Сири стало намного легче, вам стоит сказать "Привет, Сири", и помощник ответит вам. Да, цена немного кусается, но она соответствует качеству наушников.

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Цена: US $219.00

Универсальная автомагнитола с цветным дисплеем и штатной камерой заднего вида, которая передает картинку на дисплей устройства. Имеет два порта USB, слот для карт памяти, есть AUX, встроено радио.

Цена: US $33.34

Отличный бюджетный вариант с богатой комплектацией и аквабоксом, который выдерживает погружение на глубину до 30 метров. Угол обзора 170°. Снимает видео в 4K, также есть 2.7K-режим. К сожалению, в камере не предусмотрена стабилизация изображения. Днем качество картинки достаточно хорошее, вечером получается немного шумноватое. Оснащена 2-дюймовый экраном. Синхронизируется со смартфоном по Wi-Fi.

Цена: US $34.85

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