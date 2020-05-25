Стильный аудиоплеер с качественным IPS дисплеем и хорошим функционалом. Звук яркий и насыщенный, все частоты находятся на своих местах. Поддерживает воспроизведение PCM форматов аудио и DSD. Автономность работы около 20 часов. Объем памяти 8 Гб с возможностью расширения до 256 Гб.

Цена: US $79.90

Кубики из нержавеющей стали или граненого камня, которые выступают в роли охлаждающего элемента. Они быстро охладят любой ваш напиток. В отличие от обычного льда кубики не разбавляют напиток и сохраняют вкус насыщенным. Модная штука по приемлемой цене.

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Цена: US $8.44

Игровая мышь с программируемыми клавишами и качественной RGB-светодиодной подсветкой. Максимальное разрешение 2400 dpi. Оснащена переключателем OMRON, срок службы которого составляет 10 миллионов нажатий. Есть четыре варианта подсветки: подсветка выключена, просто горит, загорается и потухает, переливается всеми цветами.

Цена: US $15.99

Популярная беспроводная колонка в виде бочки. Корпус пластиковый со степенью защиты IPX6, поэтому вы можете смело пользоваться колонкой под дождем. Оснащена двумя динамиками мощностью 10 Вт и ёмким аккумулятором на 1 200 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 4 часов. Для подключения к различным устройствам можно использовать Bluetooth 4.2 или AUX-кабель. Для зарядки предусмотрен разъём microUSB.

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Цена: US $17.49

Механическая игровая клавиатура Razer BlackWidow является одной из самых продаваемых клавиатур в мире. Razer - это в первую очередь бренд, поэтому цена на клавиатуру немаленькая, однако качество на высшем уровне. Особенно полюбилась киберспортсменам. Оснащена специально свичами от Razer, которые имеют отличное качество и разработаны специально для гейминга. Подсветка настраиваемая, вы сможете выделить своим цветом каждую клавишу. Технология Instant Trigger обещает минимальный люфт между нажатием и реакцией.

Цена: US $158.56

Новинка 2020 года — умные часы, которые выдерживают экстремальную температуру от -40 до +70 градусов по шкале Цельсия. Корпус водонепроницаемый, можно погружаться на глубину до 50 метров. Экран AMOLED, диаметром 1.3”. Часы оснащены датчиками: акселерометром, датчиком освещенности, геомагнитным и датчиком сердцебиения. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы 20 дней.

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Цена: US $145.99

Стильный и компактный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Благодаря небольшим габаритам (80*80*20 мм) он с легкостью поместится даже в небольшой карман джинс. Заряжает током до 5В/2,1А. Есть встроенный фонарик. На дисплее отображается процент оставшегося заряда.





Цена: US $10.18





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