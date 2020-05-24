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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - крошка-плеер в стиле ретрофутуризма, аккумуляторы 18650 3400 мАч, флешка Evtran USB 3.0 и другое

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Аккумуляторы 18650 3400 мАч

Популярные аккумуляторы высокой мощности без встроенной защиты. Емкость 3400 мАч. Компактные и надежные, применяются в различном электрооборудовании, где требуется мощный источник питания. Имеют высокий рейтинг.  

Цена: US $2.29 - 19.42

Игровая поверхность с RGB подсветкой

Хорошая игровая поверхность с качественной RGB подсветкой, которая необходима каждому уважающему себя геймеру. Создаст необходимую атмосферу на игровом месте. Изготовлена из высококачественных материалов. Мягкая поверхность ткани обеспечит точное управление мышью. На странице продавца представлено несколько вариантов размера игровой поверхности.  

Цена: US $6.88

Электрическая шашлычница 

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Данная электрическая шашлычница мощностью 1100W позволит вам приготовить вкусный шашлык не выходя из дома. С ее помощью вы также сможете приготовить креветки, сосиски, свиные ребра и многое другое. Прибор простой в уходе и эксплуатации. 

Цена: US $120.00

Складной зонт автоматический

Умный зонт "Наоборот" избавит вас от раздражения из-за следов дождя на полу, одежде и т.п. Мокрая сторона зонта складывается внутрь, наружная остается сухой. Процесс закрытия происходит за счет простого нажатия кнопки. Данный зонт подарит вам настоящий комфорт, влага после дождя будет надежно заперта внутри зонта.

Цена: US $15.74

Флешка Evtran USB 3.0

Высокоскоростная флешка с прозрачным пластиковым корпусом, защитой от всплесков напряжения и интерфейсом USB 3.0. Объем памяти от 64 Гб до 256Гб. Скорость чтения 460 Mb/s, записи - 380 Mb/s. 

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Цена: US $30.00 - 68.00

Защита от изгибов

Полезная находка, которая стоит сущие копейки. Продлит срок службы проводов, благодаря тому, что не дает проводу лишний раз перегибаться. Фиксируется возле разъема. 

Цена: US $0.15 - 0.27 / набор

Плеер Shanling Q1

Стильный и компактный плеер в ярком пластиковом корпусе. Работает на базе системы MTouc. Поддерживает карты MicroSD до 2 Тб. Габариты: 75х62х16,5 мм. Благодаря небольшим габаритам его удобно носить с собой. Весит всего 137 г. На одном заряде аккумулятора проработает 21 час. 


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Цена: US $119.00


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Просто нужно проталкивать новые процы. Всего лишь бизнес, детка, ничего лишнего. Свой 2600х сменю только на 8\16.
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Błąčķ_Øvēŗłøřð
11:54
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DiLouk
11:52
В смысле 4 ядра еще тащат? Я думал меньше 16 ядер 32 потока уже мусор.
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omoikane
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сокет это такое, когда обратной совместимости нет, где здесь лукавство. Вышел вот 1200 под те же скалейки, этот вообще сам по себе мертвый, не туда не сюда. А по факту сокет тот же был 4 года. Искусст...
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Александр Турчин
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У нас 10400f стоит 6200гр и самая дешовая мать под него 5400гр а райзен 3600 стоит 5800 и мать на x570 чипсете 4200гр(на b450 итого 2900гр).Где выгода, в 4-5%?
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