Популярные аккумуляторы высокой мощности без встроенной защиты. Емкость 3400 мАч. Компактные и надежные, применяются в различном электрооборудовании, где требуется мощный источник питания. Имеют высокий рейтинг.

Цена: US $2.29 - 19.42

Хорошая игровая поверхность с качественной RGB подсветкой, которая необходима каждому уважающему себя геймеру. Создаст необходимую атмосферу на игровом месте. Изготовлена из высококачественных материалов. Мягкая поверхность ткани обеспечит точное управление мышью. На странице продавца представлено несколько вариантов размера игровой поверхности.

Цена: US $6.88

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Данная электрическая шашлычница мощностью 1100W позволит вам приготовить вкусный шашлык не выходя из дома. С ее помощью вы также сможете приготовить креветки, сосиски, свиные ребра и многое другое. Прибор простой в уходе и эксплуатации.

Цена: US $120.00

Умный зонт "Наоборот" избавит вас от раздражения из-за следов дождя на полу, одежде и т.п. Мокрая сторона зонта складывается внутрь, наружная остается сухой. Процесс закрытия происходит за счет простого нажатия кнопки. Данный зонт подарит вам настоящий комфорт, влага после дождя будет надежно заперта внутри зонта.

Цена: US $15.74

Высокоскоростная флешка с прозрачным пластиковым корпусом, защитой от всплесков напряжения и интерфейсом USB 3.0. Объем памяти от 64 Гб до 256Гб. Скорость чтения 460 Mb/s, записи - 380 Mb/s.

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Цена: US $30.00 - 68.00

Полезная находка, которая стоит сущие копейки. Продлит срок службы проводов, благодаря тому, что не дает проводу лишний раз перегибаться. Фиксируется возле разъема.

Цена: US $0.15 - 0.27 / набор

Стильный и компактный плеер в ярком пластиковом корпусе. Работает на базе системы MTouc. Поддерживает карты MicroSD до 2 Тб. Габариты: 75х62х16,5 мм. Благодаря небольшим габаритам его удобно носить с собой. Весит всего 137 г. На одном заряде аккумулятора проработает 21 час.





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Цена: US $119.00









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