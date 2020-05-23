Механическая клавиатура имеет восхитительный и футуристический внешний вид. Передня панель металлическая. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Раскладка русская, соответствует стандартам полноразмерных моделей. Подсветка настраиваемая. Габариты: 435x125x36 мм. Это лучшая клавиатура универсального назначения – она подходит для игр, также на ней приятно печатать.

Цена: US $29.99

Новинка 2020 года — беспроводные наушники Knowledge Zenith KZ S1/S1D, которые выпускаются в двух вариантах. Первый вариант с динамическим драйвером (S1), второй (S1D) - с гибридной установкой (со встроенным игровым режимом). Наушники поставляются с зарядным кейсом, поддерживают Hi-Fi звук, оснащены модулем Bluetooth 5.0 и хорошим встроенным микрофоном. Управление сенсорное. Автономность работы составляет 12 часов.





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Цена: US $21.01 - 24.01

Портативный проектор размером с обычную банку газировки. При своем компактном размере устройство отображает картинку диагональю от 20 до 100 дюймов, яркостью 100 люмен и разрешением 854x480 точек. Оснащен динамиком мощностью 5 Bт. Объем оперативной памяти 1 Гб, встроенной 8 Гб. Работает под управлением ОС Android 7.1. Емкость встроенного аккумулятора 5200 мАч, этого достаточно для работы проектора на протяжении 4 часов, или 30 часов в режиме обычной беспроводной колонки.





Цена: US $264.94

Внешний жесткий накопитель компактного размера с металлическим корпусом. На странице продавца вы сможете выбрать необходимый объем памяти от 120 до 500 Гб. Скорость записи составляет 318 Мб/с, чтения — 353 Мб/с. SSD от KingDian - это идеальное решение для хранения данных, которые нужны всегда с собой.

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Цена: US $29.86

В каждой квартире есть укромный уголок, куда хозяева обычно прячут самое ценное, например, денежные накопления или ключи. Приобретя небольшой сейф, вы сможете надежно сохранить в нем самое ценное. Сейф крепится на стене, открывается при помощи кодового замка.

Цена: US $6.70

Видеорегистратор со встроенным модулем GPS, благодаря которому в памяти устройства сохраняются точные координаты поездки, а также вносится информация о скоростном режиме. Угол обзора 160°. Снимает ролики в FullHD с частотой 60 FPS. В комплекте поставляется с картой памяти на 32 Гб.

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Цена: US $74.99

Усовершенствованный вариант вашего прежнего зонта, который закрывается мокрой стороной вовнутрь. Теперь мокрый зонт не создаст вам дискомфорт. Ручка зонта имеет нестандартную форму в виде кольца, которая позволяет не держать зонт, а просто одеть его на руку. Зонт удобен при переноске и имеет стильный дизайн.

Цена: US $15.00





















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