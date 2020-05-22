Миниатюрный повербанк, который с легкостью поместится на ладони. Его габариты составляют 80x80x20 мм. Его очень удобно носить с собой, вес составляет 200 г. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Повербанк имеет 2 порта USB-A, один USB-C и microUSB.

Цена: US $13.52

Полезный аксессуар для вашего смартфона — водонепроницаемый чехол, с которым можно погружаться на глубину до 10 метров. Чехол идет в комплекте с удобным шнурком для ношения на шеи или руке.

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Цена: US $3.22 - 5.10

Хорошая модель игровой мыши за небольшую стоимость. Ее габариты: 128x70x40 мм, весит 140 г. Корпус матовый со светодиодной подсветкой. Максимальное разрешение 3200 DPI. Левая и правая кнопка работают

практически бесшумно, есть колесико прокрутки и кнопка переключения DPI.

Цена: US $8.38

Качественные наушники от Xiaomi с фирменным дизайном. Кейс имеет компактные габариты и без проблем помещается даже в карман узких джинсов. Качество звука достойное с хорошим запасом громкости. Управление сенсорное. Оснащены качественным микрофоном, собеседник будет хорошо вас слышать даже в ветреную погоду. Автономность работы на одном заряде составляет 4 часа.

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Цена: US $40.29

USB хаб с поддержкой высокоскоростного стандарта 3.0 и пропускной способностью 5 Гбит/с. Имеет размер 107x30x10 мм, длина шнура составляет 210 мм. Корпус из черного матового пластика с логотипом компании. Оснащен голубым индикатором питания.

Цена: US $9.99

Умные весы от компании Gason получили стильный дизайн. Питаются от 3 батареек ААА. Измеряют 14 показателей, например: процент содержания жира и воды в организме, индекс массы тела, процент костной ткани и т.д. Синхронизировав весы с вашим смартфоном, вы сможете просматривать все ваши показатели в фирменном приложении.

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Цена: US $24.08

Полноразмерные беспроводные наушники со складной конструкцией. Корпус изготовлен из черного пластика, материал амбушюр с эффектом памяти. Есть система шумоподавления и поддержка Hi-Res Audio. Наушники могут работать как в проводном, так и беспроводном режиме. Автономность работы в беспроводном режиме составляет 60 часов. Звук объемный с хорошим запасом громкости. В комплект поставки входит: наушники, кейс для хранения, кабель AUX и microUSB.

Цена: US $59.42









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