Легкий и компактный повербанк получил стильный дизайн. Емкость батареи составляет 20 000 мАч. Корпус из качественного ABS-пластика. Оснащен двумя портами MicroUSB и USB Type-C, благодаря этому вы сможете заряжать одновременно два устройства. На небольшом дисплее отображается процент оставшегося заряда. Есть несколько степень защиты для безопасной зарядки гаджетов.

Цена: US $9.32

Стильные смарт-часы от Xiaomi с отличным функционалом и качественным дисплеем. Автономность работы 14 дней. Имеют два режима работы: умный и ультра. Часы будут отслеживать вашу физическую активность, фазы сна, подсчитывать потраченные калории, точно определять местоположение, мониторить сердечный ритм и т.д. Предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы сможете отвечать на звонки, получать уведомления из социальных сетей и многое другое.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Цена: US $199.99

Беспроводные наушники, которые отлично сочетают в себе цену и качество. Несмотря на небольшую стоимость наушники имеют отличное звучание. Автономность работы около 3 часов от одной зарядки. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 300 мАч. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. В комплекте идут дополнительно две пары амбушюр.

Цена: US $18.66

Очень интересная игрушка хомяк-повторюшка. Его любят как дети, так и взрослые. С таким хомяком вы сможете быстро поднять настроение не только себе, но и окружающим. Он повторит за вами веселым голосом любую фразу. Хомяк мягкий и приятный на ощупь.

Цена: US $7.34

реклама

Справиться с надоедливыми насекомыми на пикнике или обычной пешой прогулке вам поможет карманный отпариватель от компании Xiaomi. Поставляется с удобным ремешком для ношения. Внутри устройства находится специальная пластина, которую раскручивает специальный моторчик. Благодаря циркуляции воздуха разносятся испарения репеллента. Одной таблетки хватит на 30 дней.

Цена: US $7.90

Создать романтическую атмосферу вам поможет интеллектуальный светильник с температурой свечения 1600, как у настоящей свечи. Есть несколько режимов свечения. Смотрится эффектно. Автономность работы составляет 8 часов на одном заряде аккумулятора.

Цена: US $38.32

реклама

Интересная находка на АлиЭкспресс — портативная солнечная батарея мощностью 5 Вт, ток 1,2 А. С ее помощью вы сможете зарядить ваши электронные устройства находясь на пикнике, рыбалке, пляже и т.д. Выглядит как кошелек, который достаточно развернуть и сразу можно подзаряжать гаджеты.

Цена: US $23.50









Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







