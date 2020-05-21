Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-часы XIAOMI Amazfit Stratos 3, повербанк 20000 мАч, карманный отпугиватель комаров, говорящий хомяк-повторюшка и другое
Повербанк FLOVEME 20000 мАч
Легкий и компактный повербанк получил стильный дизайн. Емкость батареи составляет 20 000 мАч. Корпус из качественного ABS-пластика. Оснащен двумя портами MicroUSB и USB Type-C, благодаря этому вы сможете заряжать одновременно два устройства. На небольшом дисплее отображается процент оставшегося заряда. Есть несколько степень защиты для безопасной зарядки гаджетов.
Цена: US $9.32
Смарт-часы XIAOMI Amazfit Stratos 3
Стильные смарт-часы от Xiaomi с отличным функционалом и качественным дисплеем. Автономность работы 14 дней. Имеют два режима работы: умный и ультра. Часы будут отслеживать вашу физическую активность, фазы сна, подсчитывать потраченные калории, точно определять местоположение, мониторить сердечный ритм и т.д. Предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы сможете отвечать на звонки, получать уведомления из социальных сетей и многое другое.
AWEI T10C: водозащита IPX4
Беспроводные наушники, которые отлично сочетают в себе цену и качество. Несмотря на небольшую стоимость наушники имеют отличное звучание. Автономность работы около 3 часов от одной зарядки. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 300 мАч. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. В комплекте идут дополнительно две пары амбушюр.
Цена: US $18.66
Говорящий хомяк-повторюшка
Очень интересная игрушка хомяк-повторюшка. Его любят как дети, так и взрослые. С таким хомяком вы сможете быстро поднять настроение не только себе, но и окружающим. Он повторит за вами веселым голосом любую фразу. Хомяк мягкий и приятный на ощупь.
Цена: US $7.34
Карманный отпугиватель комаров
рекламаСправиться с надоедливыми насекомыми на пикнике или обычной пешой прогулке вам поможет карманный отпариватель от компании Xiaomi. Поставляется с удобным ремешком для ношения. Внутри устройства находится специальная пластина, которую раскручивает специальный моторчик. Благодаря циркуляции воздуха разносятся испарения репеллента. Одной таблетки хватит на 30 дней.
Цена: US $7.90
Лампа настольная Yeelight Candela
Создать романтическую атмосферу вам поможет интеллектуальный светильник с температурой свечения 1600, как у настоящей свечи. Есть несколько режимов свечения. Смотрится эффектно. Автономность работы составляет 8 часов на одном заряде аккумулятора.
Цена: US $38.32
Портативная солнечная батарея
рекламаИнтересная находка на АлиЭкспресс — портативная солнечная батарея мощностью 5 Вт, ток 1,2 А. С ее помощью вы сможете зарядить ваши электронные устройства находясь на пикнике, рыбалке, пляже и т.д. Выглядит как кошелек, который достаточно развернуть и сразу можно подзаряжать гаджеты.
Цена: US $23.50
Центр купонов
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